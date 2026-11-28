紀元前5000年から西暦1900年までのユーラシア783遺跡からの骨格データを分析し、日本人女性の身長が西暦500年頃から1900年まで1000年あたり10.7cm低下したことを明らかにしました。技術発展と生活水準は必ずしも連動しないというマルサス的な人口理論に合致する結果です。

人間の身長は遺伝的な要因だけでなく、幼少期から思春期にかけての栄養状態や健康状態にも左右されます。 このため、過去の人々の平均身長を調べることで、経済活動に関する文献がほとんど残されていない時代でも、人々がどのような 生活水準 にあったのかを推測することが可能です。

研究チームは紀元前5000年から西暦1900年までを対象に、アジアとヨーロッパの783カ所の遺跡から出土した成人の骨格データを収集。 主に大腿骨の長さを基に、地域や時代を問わず共通の計算式を用いて身長を推定しました。 今回の研究はユーラシア大陸における考古学的な身長データの分析としては過去最大規模のものです。 以下のグラフは中国、日本、南アジア・東南アジア、北ヨーロッパ、地中海沿岸、西南アジア・中央アジアの6地域における男女別の平均身長の推移を示したもの。

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青緑色の線が男性、黄色の線が女性の身長の長期的な推移を表しており、点の大きさは分析対象となった人数に対応しています。 このうち、日本人の男性の平均身長は紀元前1500年ごろに約164cmに達した後、紀元前500年ごろまで低下しました。 その後は再び上昇し、古墳時代に当たる西暦500年ごろに2度目のピークを迎えましたが、1900年ごろには約156cmにまで低下しました。 特に顕著だったのが女性の身長の変化です。