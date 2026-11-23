プレスリリース 日本一制服が似合う高校生、日本一かっこいい男子高校生ら最強ティーンが集結！「後輩男子100人、全員私のこと好きだった」日本一制服が似合う高校生、衝撃モテ伝説を語る｜『ななにー 地下ABEMA』#143

まず登場したのは、日本一制服が似合う高校生を決める「日本制服アワード」で、およそ3,000人の中からグランプリに輝いた高校2年生・紗和さん。 TikTokの累計再生数は驚異の9億回を誇り、ティーン世代から大きな注目を集めています。

そんな紗和さんは、実は前年の同コンテストでは書類審査で落選していたことを告白。

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「それがもう本当にメチャメチャ悔しくて」と振り返り、学校で冷ややかな目を向けられることもあった中、「そういう人たちに対しても見返してやりたい」「とにかく1位とか金メダルって言葉が大好きなんですよ」とリベンジを決意したといいます。 現在は制服ブランドのモデルや映画の声優など、活動の幅を広げている紗和さん。 芸能の仕事に興味を持ったきっかけは、小学5年生の頃、母が本人に内緒で劇団四季のオーディションに応募したことだったと明かしました。

さらに、グランプリ受賞後の生活の変化について、街中で声をかけられる機会が増え、外出時にはマスクと帽子が欠かせなくなったという紗和さんは、学生時代の驚きのモテ伝説も告白。 中学3年生でメガネからコンタクトに変えたことをきっかけに「1年間を通して激モテして…」と明かし、「学校に後輩の男子が100人ぐらいいたんですけど、多分全員私のこと好きだったんじゃないかな」と大胆発言。 さらに卒業式の第2ボタンには、半年以上前から後輩男子による予約が入っていたと語り、スタジオを驚かせました。

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続いて登場したのは、2025年に行われた日本一かっこいい男子高校生を決める「男子高生ミスターコン」で、およそ2万人の中からグランプリに輝いた高校3年生・楢崎悠亮さん。 受賞後は「斎藤工に似ている」とSNSで話題を集め、現在は俳優としてCMやショートドラマに出演するほか、舞台主演も決定するなど、芸能活動に力を入れています。 芸能活動に専念するため、兵庫県の公立高校から通信制高校へ転校したという楢崎さん。 急激に環境が変化する中でも、父から「謙虚に謙虚に」「目の前のことをひとつひとつ全力で頑張れ」と言われ続けていることを明かします。

番組には、楢崎さんの父も登場。 息子へ10年以上伝え続けている恋愛アドバイスとして、「髪を染めている女性にはダマされるな！ 」という独自の教えを明かし、スタジオから「偏見！ （笑）」と総ツッコミを受けていました。

約6,000人の中からフォトジェニック賞に輝いた山元さんは、鹿児島県北部で育った中学1年生。 しかし、TikTokで「広瀬すずに似ている」と話題を集めています。 さらに、幼い頃からバラエティ番組への出演を夢見ており、小学5年生からアクアスロンを始めたという驚きの行動力を明かしました。 一方、『ミス・ティーン・ジャパン』でコスメブランドの特別賞を受賞した池田さんは、中学3年生の時に3人の男子生徒から告白されたものの、「タイプじゃなくて…」とすべて断ったことを告白し、スタジオを驚かせました。

日本一の称号を持つティーンたちが、コンテストの裏側や家族との関係、驚きのモテ伝説、恋愛事情まで赤裸々に語った『ななにー 地下ABEMA』#143は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。 ぜひご覧ください。 次週11月29日（日）放送の『ななにー 地下ABEMA』#144は、『SNSでバズりまくり！ ビジュ最強兄弟＆姉妹大集合SP』をお届け。

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兄弟で東京大学、慶應義塾大学に通う文武両道のイケメン兄弟や、海外トレンドを発信し話題を集める美人双子、さらに極貧生活を明かして注目を集める美人姉妹らが登場します。 東大・慶應のイケメン兄弟は、学生時代の文化祭で近隣の女子校から女性たちが集まったというモテ伝説を披露。 一方で現在は彼女がいないといい、その意外な恋愛観も明らかに。 また、美人双子は食事量をグラム単位でそろえ、片方が外食でカルボナーラを食べれば、もう片方も自宅で同じメニューを食べるという驚きの私生活を告白。

さらに、家賃2万円の家で暮らし、家族4人で1日の食費300円だったという美人姉妹とその母らも登場します。 放送をお楽しみに。