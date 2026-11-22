JRPA（日本レース写真家協会）は11月22日、「JRPAアワード」の贈呈式を鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）のパドックで開催した。

JRPAは、二輪・四輪を問わずモータースポーツを撮影しているプロカメラマンで組織されている団体で、モータースポーツ観戦に訪れたことがある人は、彼らが精力的に写真撮影しているのを見かけたことがあるだろう。

JRPAとしては、普段の写真撮影の活動のほかに、日本レース写真家協会報道写真展「COMPETITION」の開催や、「その年一番のフォトジェニック」を選ぶという「JRPAアワード」を63名の会員の投票によって選定している。2025年にJRPAアワードを受賞したのは、トヨタ自動車代表取締役会長 豊田章男氏で、トヨタ自動車としてのモータースポーツへのコミットはもちろん、MORIZO（モリゾウ）選手としてのレーシングドライバー活動を通じて、多くのシャッターチャンスを提供してきたことが評価された。 贈呈式の手順をJRPA 事務局長 大西靖カメラマン（左）、JRPA 三橋仁明カメラマン（右）から聞く豊田章男氏（中）自らレーシングドライバーとしてさまざまなレース、ラリーに挑戦。

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スーパー耐久シリーズでは、カーボンニュートラルへの飽くなき挑戦の最前線に立ち活躍してきた。 またトヨタ自動車会長として、ROOKIE Racing代表として、そして2025年から日本自動車会議所の会長に就任し、『クルマをニッポンの文化に！ 』をキーワードとして、日本のモータースポーツの発展、国際交流にも尽力した。 また、その立場にも関わらず我々フォトグラファーに対しても多くのシャッターチャンスと、爽やかな笑顔を提供いただいた。

受賞後、レースアンバサダーステージの応援に訪れていた豊田章男氏に受賞の気持ちを聞いたところ、「すごいうれしかった。 過去の受賞者を見ると僕とまったくジャンルが違う。 レーシングチームオーナーとしてレーシングドライバーとして選ばれ、新たなジャンルを切り開くことができた。 あのね、マッチより先に取れてよかった（笑）。

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マッチもチームオーナーでしょ、レーシングドライバーでもあるし。 （マッチより先に取れたことが）なによりうれしいな」と、JRP（日本レースプロモーション）の会長でもあり、KONDO RACINGの代表でもある近藤真彦氏より先にJRPA AWARD大賞を受賞したことがうれしかったとのことだ。 JRPAはJRPA AWARDについて、「JRPA AWARDは、記録や戦績だけではなく、むしろその競技に於いていかにフォトジェニックで、我々フォトグラファーの写心をくすぐる存在であるかで決定します。

競技スタイルや、立ち振る舞いが我々にとって魅力的であり、常に話題や撮影機会を提供し得る存在であり、“いかに「アツく」してくれるか”と言う視点で選ぶ賞です。 また我々の取材活動に対して紳士的な協力があり、親和的に接することができているなど、それらを総合的に評価したものです」と位置付けている。

第2回（2006年）大賞：鈴鹿サーキット、特別賞：北川圭一第6回（2010年）大賞：小林可夢偉、特別賞：伊藤真一第10回（2014年）大賞：中嶋一貴、特別賞：亀谷長純第13回（2017年）大賞：横浜ゴム株式会社、特別賞：有限会社ハルク・プロ、栄誉賞：佐藤琢磨第15回（2019年）大賞：LEXUS TEAM LeMans WAKO'S、特別賞：サイドスタンドプロジェクト第17回（2021年）大賞：SUBARU BRZ R&D SPORT、特別賞：中須賀克行第21回（2025年）大賞：豊田章男（MORIZO）、特別賞：スポーツランドSUGO