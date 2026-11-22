世界ランク12位の日本がスコットランドに5-67で敗れ60失点、26年ぶり屈辱。W杯直前で経験浅い選手起用を認めたエディー・ジョーンズHCの現状と次節ウェールズ戦への意気込みを解説。

世界ランキング12位の日本ラグビー代表は、同ランキング6位の スコットランド 代表に5対67という圧倒的なスコアで敗れた。この試合は、14日にイングランド代表に15対78で大敗した続く2戦連続で60得点以上を許す結果となり、2000年のカナダ戦およびアイルランド戦に次ぐ26年ぶりの歴史的屈辱となった。

スコットランド戦60失点の経緯と歴史的記録

日本代表はスコットランド代表に対し、5トライしか挙げることできず、7トライを許す大差で試合を終えた。前半だけでもキック処理のミスから3本、ターンオーバーからのカウンター攻撃で2本、合計5トライを失う苦しい展開となった。この結果により、日本代表の記録は1勝5敗、総勝ち点5となり、南半球グループにおいて5位という順位で順位決定戦への道を進むことになった。

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かつて日本代表がこれほど多くの失点を喫したのは、2000年のカナダ戦（18対62）やアイルランド戦（9対78）以来のことである。15年ぶりに70得点以上を許す事態となったスコットランド戦からわずか1週間後の出来事であり、周到な準備と選手たちの努力に間違いはなかったはずだが、再び11トライを許す惨敗を喫することとなった。

エディー・ジョーンズHCが認めた若手指名の苦渋

試合中、時折コーチボックスで怒りをあらわにしたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（66歳）は、世界選手権が翌年に迫る現状で、経験の浅い選手を起用せざるを得なかった事情を明かした。ジョーンズHCは「厳しい状況にあることは自覚している」と述べ、メンバーに大きな変更があったため、対応が難しかったと敗因の背景を説明した。

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離脱者が相次いだことで、日本代表は先発9人を変更せざるを得ない状況に追い込まれた。ジョーンズHCは、この急なメンバー変更が試合中のパフォーマンス低下につながったと判断し、経験豊富なベテラン選手を起用できなかったことを悔やんでいる。W杯直前という重要な時期に、チームのコンディション調整が思うように進まなかったことが痛恨のミスとなった。

選手たちが語る失態と次なるウェールズ戦

スクラムハーフの斎藤選手は、防御時に相手を詰めるスピードを上げるという意思統一が遂行できていなかったと反省を口にしている。斎藤選手自身を除くと、バックエリアの選手6人で通算キャップ数が58という極めて経験値の浅い布陣となった。彼らは自らの統制を崩し、自滅してしまう形で試合を運ぶ結果を招いてしまった。

日本代表は、28日に英トゥイッケナムにてウェールズ代表と対戦する順位決定戦へ向けて調整を進めている。W杯出場権をかけての重要な戦いとなるが、スコットランド戦で露見したディフェンスの崩れや攻撃の停滞感をどう克服するかが、チームの命運を左右する鍵となる。経験値の不足をカバーするべく、組織的な連携の強化が緊急課題となっている。