世界ランキング11位の日本代表は、ウェールズに10-40で敗れ10位相当で大会を終えた。10月以降のテストマッチ5戦全敗となり、右PRの故障者続出など苦境が続く中、来年のW杯オーストラリア大会へ向けて大きな不安を残した。

南北半球グループ5位同士の対戦は、世界ランキング11位の日本が同9位の ウェールズ に10―40（前半0―26）で敗れ、大会を10位相当で終えた。 日本代表 は26年を4勝9敗、10月以降のテストマッチを5戦全敗で終え、来年のW杯オーストラリア大会へ不安を残した。

今月のネーションズ選手権北半球シリーズは初戦のウェールズ戦こそ21―28と1トライ1ゴール差に食い下がったが、続くイングランド戦は15―78、1週間前のスコットランド戦は5―67で大敗。 右PRは故障者が続出するなど苦境が続く日本は、先発8人を変更してウェールズとの再戦に臨んだ。 開始直後はボールを保持し、ほとんどの時間を敵陣でプレーした日本だが、前半2分ごろにCTBローレンス（相模原）が敵陣22メートルライン内に入りながらもノックフォワードで好機を潰すなど、課題となっている決定力不足を露呈。

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するとその後、SO北原（栃木）のタッチキックのミスをつけ込まれて自陣に攻め込まれ、同10分に先制トライを許した。 再開直後には敵陣での落球から一気に切り替えされ、同13分にあっさり2トライ目を許すと、その4分後にも攻守の切り替えから攻め込まれて、3トライ目を与えた。 アタックでも前半終了間際にトライラインに2度迫りながら、いずれも取り切れず。 前半だけで26点差という大きなビハインドを負った。