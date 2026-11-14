日本ラグビーイングランド戦大敗15対78ジョーンズHCが全責任

世界ランキング12位の日本ラグビー代表はイングランドに15対78で歴史的敗戦。エディー・ジョーンズHCが試合中のレッドカードとパフォーマンスの全責任を自らのものとして会見で語った詳細と今後の課題。

世界ランキング12位の 日本代表 は、同5位の イングランド と対戦し15対78で歴史的な大敗を喫した。この結果は前半10対49、通算15対78となり、日本対 イングランド 戦における過去最多失点を記録したものである。

過去最悪の失点11年ぶりの惨敗

日本は13トライを許し、15年間で最悪の結果となった。70失点以上を喫したのは、2011年W杯1次リーグのニュージーランド戦での83失点以来である。この数字は日本のラグビー史において非常に重い意味を持つ惨敗であった。

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試合は開始1分で先制トライを許す始発となった。続いて行われた一連のプレーの中で、LOハリー・ホッキングス（東京SG）に対して危険なタックルがあった。このミスによりイエローカードが出示されたが、結果的にレッドカードへアップグレードされる事態となった。

日本は1人少ない状態で20分間のプレーを強いられた。その間に一挙に5トライを許し、試合の流れを完全に失った。この時間帯の失点が、その後の試合展開に致命的な影響を与え、立て直す機会を大幅に奪うことになった。

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ジョーンズHCが全責任を自らのものとして

試合後会見に臨んだエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは、パフォーマンスや結果の全責任は自分が負うと宣言した。言い訳はできないが、レッドカードで肩を落とし、挽回できなかったと指摘した。いいチームなら挽回できるが、今日の日本ができなかったのは明白だと述べている。

ジョーンズHCはプランを持って試合に入っても、レフェリーや相手がいると説明した。状況に適応しなければいけない能力を養うことで、次の成長につながるという考えを示した。今日の試合はキツい教訓になったが、これからやっていくと強調した。

課題となっていたハイボール獲得やブレークダウンでも、明確な改善は見られなかった。21対28で敗れたウェールズ戦では安定していたセットプレーでも、1週間前ほどのパフォーマンスを発揮できなかった。チームの底上げが急務であることが浮き彫りになった。

セットプレーの衰退と今後の成長プロセス

前回試合で安定感を示していたセットプレーの質が低下したのは痛手であった。相手チームの激しいプレスに対応できず、ボールを安定して確保できなかった。これがトライへの直接的なつながりとなり、守備陣に大きな負担を強いる結果となった。

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日本の今後の課題は、イレギュラーな状況や不利な状況下での適応力を高めることである。リソースが限られた状態でも、戦術を実行し、相手の攻撃を止める力をつける必要がある。それが次の段階へ進むための必須条件となるだろう。

次なる試合への準備が本格化する中、選手たちはこの教訓をどう活かすかが問われる。経験豊富な指導陣の下、個々の技術向上とチーム全体の団結力を高めていく過程が重要である。歴史的前例を超える失点という数字を、反撃の起点とするかどうかで未来が決まる。