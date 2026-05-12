日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長、不適切発言謝罪、出場権有償措置実施

日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長は、連盟の公式ホームページで不適切発言・ohaikaiseikao ・に関する謝罪を行いました。会長は1月、ボブスレー男子2人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場権獲得に関する規定の変更を見過ごし、出場の可能性を消滅させたと認めていました。会長は不適切発言をしていたことについても、12日には認めていました。

日本 ボブスレー・リュージュ・スケルトン 連盟の 北野貴裕会長 （62）は12日、同連盟の公式ホームページで 不適切発言 に関して謝罪した。1月に同連盟がボブスレー男子2人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場権獲得に関する規定の変更を見落とし、出場の可能性を消滅させた。

その件の聞き取りで北野会長は不適切発言をしていた。 会長職の辞任はせず、職務を続ける意向も示した。 連盟内のミーティングで不適切な発言をしたとされる報道について、ボブスレー・リュージュ・スケルトンに関わる選手及び関係者の皆さまにご迷惑及びご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。 今年1月に、オリンピック出場資格を当連盟が把握しないまま選手を国際大会に派遣していた事案が発覚し、それ以降、事態収集にあたっては、会長として私自身が関係者のヒアリングを連日行っていました。

私も冷静さを欠いてしまったやり取りもありました。 いかなる理由があろうとも、当該表現を用いることは、公益競技団体を預かる身として、あってはならないものであり、私自身の認識の甘さを深く反省しております。 リーフレターに寄せられた内容を真摯に受け止め、選手・関係者の皆さま、そして不快な思いをされたすべての方々に深くお詫び申し上げます。 当連盟は、組織及びガバナンス改善の途上にあり、引き続き、職務に努め、関係者皆様の信頼回復に努めてまいります





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北野貴裕会長 不適切発言 日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 海外オリンピック出場権 建設的なコメント

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