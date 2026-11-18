日本野球機構は五輪野球復帰へ球界一体で協力する方針を確認した。また、来季から1軍でピッチクロックのトライアル導入を決定し、国際基準への適合とルール整備を加速させる。

日本野球機構 （NPB）は、2大会ぶりにオリンピック競技へ復帰する野球種目に対し、球界全体で最大限の全面協力を行う方針を正式に決定した。この決定は、プロ野球オーナー会議において、選手派遣やスケジュール調整など、チーム運営のあらゆる側面での連携を強化することで合意が形成されたことを意味している。

五輪復帰へ球界の結束を確認

DeNAの南場智子オーナー（64）が議長を務めたオーナー会議において、五輪計画の報告に対して異論や反対意見は一切出なかったと南場氏は説明した。これにより、各球団が独自の利益を控えて、日本代表チームの活躍を支えるという一致団結した姿勢が明確に示された形となっている。

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また、この会議では、先日のアジアプロ野球チャンピオンシップで3連覇を達成した侍ジャパンの井口資仁監督（51）からの報告も共有された。南場オーナーは、球界みんなで力を合わせ、侍ジャパンがさらに好成績を残すよう意識合わせをしたと語った。

南場氏はさらに、日本のレベルの高い野球が世界で通用し、結果を残すことがプロ野球全体の振興につながり、多くのファンに喜びを届けることになると強調。全面的に協力していきたいという強い意志を表明了している。

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シーズン中断とエキシビション開催の方針

野球の五輪開催期間中、日本国内のプロ野球シーズンは中断となる見込みである。具体的には、野球競技が開催される前後1週間を含めた3週間の期間が中断期間として設定される予定である。この間、国内ではエキシビションマッチのような非公式戦を開催することで、ファンサービスとチームのコンディション維持を図る。

重要なのは、このシーズン中断措置が、侍ジャパンの五輪出場可否にかかわらず実施されるという点である。日本代表チームのメンバーが各球団から提供され、国際大会に集中できる環境を整えるための恒久的な仕組みづくりが進められている。

1軍でのピッチクロック導入へ

また、来季から1軍でも「ピッチクロック」をトライアルで導入することが決まった。この措置は、来季から導入が決まっている「ピッチコム」と合わせて、国際基準へ近づける狙いがある。ピッチクロックは投手がボールを投げる間に設けられる制限時間を指し、試合のスピードアップと視聴環境の向上を目的としている。

ピッチコムはこれまで1軍公式戦での実施実績がないため、まずは罰則のないトライアルを通じて選手に慣れてもらうとともに、選手への負担や現場での具体的な課題を収集していく考えだ。このデータ収集は、2028年からの本格導入やルール整備につなげる重要なプロセスとなる。

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秒数など詳細な運用ルールについては、12月の実行委員会などで発表する予定だ。これにより、選手、監督、審判団などが事前にルールを把握し、円滑な試合運営が可能になるよう調整がなされる見込みである。

コミッショナー人事と組織運営の安定

組織運営の面でも大きな動きがある。任期満了に伴う理事の改選とともに、次期コミッショナーに飯島彰己顧問（76）が内定した。これにより、日本野球機構のトップ人事が具体化し、今後のリーグ運営の方向性が明確になった。

2期4年務めた榊原定征コミッショナー（会長）は12月の理事会をもって退任し、退任後1年間は顧問を務める。これにより、長年にわたってプロ野球の発展に尽力してきた榊原氏の知見が、次期コミッショナーへの移行期においても継続的に活用される体制が整った。