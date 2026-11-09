日本プロジェクトソリューションズがPMP資格取得支援制度を導入

日本プロジェクトソリューションズは、社員が3年間で国際資格PMPの取得を目指す教育支援制度を設立。専門講師陣と段階的カリキュラムで人材育成を推進。

日本プロジェクトソリューションズ 株式会社は、社員のキャリア開発を強力に後押しする新たな教育支援制度を導入しました。この制度は、希望者を対象に段階的な学習プロセスを提供し、入社後3年以内に国際的な プロジェクトマネジメント の最高権威である PMP資格 の取得を目指させます。

創業者の専門性と教育プログラム

この取り組みの背景には、同社代表取締役社長の高い専門性が不可欠です。社長は慶應義塾大学経済学部を卒業し、大手マーケティングCRM会社での勤務経験を経て、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を首席で修了しています。さらにMBA、つまり経営管理修士の学位を取得した経歴を持ちます。

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社長は新規事業開発や業務改善、ITシステム、CRMなど、グローバルプロジェクトを含む幅広い領域で豊富な実績を積んできました。その豊富な経験を活用し、同社を設立してプロジェクトマネジメントの教育研修や実行支援を通じて、企業の課題解決と人材育成に取り組んでいます。

三つの段階的な成長パス

提供される教育支援制度では、社員が基礎知識の学習から始まり、プロジェクト支援の実務経験を経て、最終的に主体的な業務推進へと段階的に力を伸ばしていく設計になっています。この構造化されたパスにより、理論と実践の両輪でスキルが磨かれます。

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希望する社員は、自身のこれまでの経験や担当業務、さらには学習や資格取得の状況に応じて、カスタマイズされた育成スケジュールに従って進歩していきます。この柔軟性により、一人ひとりのペースに合わせた効率的なスキルアップが可能になります。

業界トップレベルの指導体制

制度の質を支えているのは、業界トップレベルの指導体制です。社長は青山学院大学大学院MBAプログラムにおいて「プロジェクト・マネジメント」や「ビジネス・プランニング」の非常勤講師を務めています。また、国立群馬大学では客員教授として後進の指導にも当たっています。

加えて、一般社団法人日本PMO協会の会長としても活動しており、そのネットワークと知見を教育プログラムに反映させています。著書には『担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメント」実践講座』や『誰でもチームをゴールに導ける「プロジェクトリーダー実践教本」』などが含まれており、その実践的なノウハウは広く世間に知られています。

PMP認定への要件と意義

目標としているPMP資格の受験および認定には、PMIが定める厳格な要件を満たす必要があります。PMIはプロジェクトマネジメントの専門資格を管理する世界的な機関であり、その基準を満たすことはプロフェッショナルとしての高い水準を示すことを意味します。

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この制度により、日本プロジェクトソリューションズは単なる業務遂行だけでなく、社員の長期的なキャリア成長を支援する環境を整備しました。入社後の成長を支える教育環境は、社員が国際的に通用するプロジェクトリーダーへと成長するための基盤となっています。