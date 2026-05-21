日本フットサル連盟、KDDI、スポーツブルと共同で「ANYTEAM」オフィシャルパートナー契約継続

一般財団法人日本フットサル連盟は、KDDI株式会社とスポーツブル株式会社と共同で開発したスポーツチーム向け応援・支援コミュニティ「ANYTEAM」のオフィシャルパートナー契約を2026年度も継続することを発表しました。この取り組みは2025年度から開始され、チーム運営の効率化や情報共有の円滑化、ファン・サポーターとの新たな関係構築に貢献してきました。2026年度には、より多くのチームへの普及と活用促進を図り、持続可能なクラブ／チーム運営の実現を目指します。また、ANYTEAMのクラウドファンディング機能を活用し、7件のプロジェクトが実施され、目標を達成した取り組みも生まれています。2026年度より、日本フットサル連盟が主催する主要大会（第42回全国選抜フットサル大会、地域フットサルチャンピオンズリーグ等）の運営において、「ANYTEAM」を全面的に導入します。具体的には、大会参加チームへの連絡事項の配備に加え、新たに実装された「集金機能」を活用した大会参加費のデジタル徴収を開始します。これにより、これまで煩雑だった現金の取り扱いや振込確認等の事務作業をアプリ上で一元管理することが可能となります。主催者および参加チーム双方の事務負担を大幅に軽減することで、フットサル界における運営のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進してまいります。

一般財団法人日本フットサル連盟は、KDDI株式会社とスポーツブル株式会社と共同で開発したスポーツチーム向け応援・支援コミュニティ「ANYTEAM」のオフィシャルパートナー契約を2026年度も継続することを発表しました。

この取り組みは2025年度から開始され、チーム運営の効率化や情報共有の円滑化、ファン・サポーターとの新たな関係構築に貢献してきました。2026年度には、より多くのチームへの普及と活用促進を図り、持続可能なクラブ／チーム運営の実現を目指します。 また、ANYTEAMのクラウドファンディング機能を活用し、7件のプロジェクトが実施され、目標を達成した取り組みも生まれています。2026年度より、日本フットサル連盟が主催する主要大会（第42回全国選抜フットサル大会、地域フットサルチャンピオンズリーグ等）の運営において、「ANYTEAM」を全面的に導入します。

具体的には、大会参加チームへの連絡事項の配備に加え、新たに実装された「集金機能」を活用した大会参加費のデジタル徴収を開始します。 これにより、これまで煩雑だった現金の取り扱いや振込確認等の事務作業をアプリ上で一元管理することが可能となります。 主催者および参加チーム双方の事務負担を大幅に軽減することで、フットサル界における運営のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進してまいります。 ANYTEAMは、カレンダー管理、動画・写真共有、メッセージ機能などに加え、メンバー管理機能によりチーム活動を一元管理できるアプリです。

さらに、新たに提供を開始した集金機能により、チーム・団体運営の効率化をより強力に支援いたします。 ファン・サポーターはWEBサイトを通じて寄付やクラウドファンディングによる支援が可能です





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フットサル、ANYTEAM、オフィシャルパートナー、デジタル徴収、クラウドファンディング

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