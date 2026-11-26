非営利組織日本ファクトチェックセンターは、衆院選期間中にれいわ新選組大石晃子共同代表の実在しない発言を引用した記事を掲載したとして、誤りが生成AIによるハルシネーション起因であることを認め、該当記事を削除し謝罪した。

情報の真偽を検証する非営利組織「 日本ファクトチェックセンター 」（東京）は25日、衆院選期間中の2月5日にホームページに掲載した「各党党首の発言の真偽は 討論会をまとめて検証 【#衆院選ファクトチェック】」の記事に、 れいわ新選組 の 大石晃子 共同代表（当時）の実在しない発言を引用したとして、該当部分を削除し、報告書と再発防止計画を公表した。

記事は古田大輔編集長の執筆。

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「れいわ新選組の大石晃子氏は（日本テレビ系）news zeroでの党首討論で『国家総動員とか強制労働とか、高市さんのパッケージメニューに入ってるんですよ』と発言しました」と書いていた。 実際には大石氏は、同番組でもその他の党首討論でも、そうした発言はしていなかった。 同センターによると、この発言は生成AI（人工知能）に抽出させたもので、誤った情報を事実であるかのように出力する「ハルシネーション」とみられる。 編集部のガイドラインに反し「実際の動画で発言を確認するという基本的な作業が抜け落ちていた」と説明している。