世界ランク２２位の日本代表が、アウェーで７４位のカタールを８４―７３で逆転勝利し、Ｗ杯出場権を手にした。国内組でＷ杯の舞台を引き寄せた。

世界ランク２２位の日本バスケットボール代表は、同ランク７４位の カタール と対戦し、８４―７３で勝利を収めた。この勝利により、日本は３大会連続となる Ｗ杯出場権 を獲得した。アウェーでの激戦を制し、チームは悲願の舞台への切符を手に入れた。

前半戦は日本のリズムが乱れ、第１クオーター（Ｑ）から相手のペースに飲まれる展開となった。スコアは前半終了時に３２―４９と１７点差で折り返す苦しい状況だった。しかし、第３Ｑに入ると日本は息を吹き返し、徐々に敵陣へ詰め寄る攻めを見せた。

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大逆転劇を導いた主力選手の活躍

第４Ｑでは佐々木隆成（三遠）がチームの最初の得点を上げ、高島紳司（宇都宮）が３点シュートを決めるなどして逆転に成功した。この瞬間が流れを変え、一気に点差を広げる原動力となった。得点源となったのは、チーム最多となる２７得点を記録したジョシュ・ホーキンソン（東京ＳＲ）だ。ホーキンソンはチームをけん引し、大逆転劇を完成了した。

主力不在も国内組で勝利を掴んだ

この試合には厳しい状況が重なる。アウェー２戦であり、ＮＢＡクリッパーズの八村塁、およびクリッパーズの下部組織であるサンディエゴ・クリッパーズに所属する河村勇輝が欠場した。さらに、渡辺雄太（千葉Ｊ）も負傷により出場できなかった。それでも国内組でＷ杯の舞台を引き寄せた。

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２７日のレバノン戦で１４点差の逆転勝利を収めていた日本は、今度は１７点差を覆した。桶谷大監督は「ホッとしています。前半は采配も良くなくて、選手も足も動いていなくて、なかなかいい入りができなかった」と前半の低迷を認めた。しかし、後半は「もう１回違うチームになったように、ディフェンス、オフェンスもしっかりやってくれた」と選手たちの粘り強いプレーを称賛した。

次の目標はロサンゼルス五輪で勝利

Ｗ杯出場権獲得という重要なマイルストーンをクリアした日本代表だが、桶谷大監督はあくまで次のステージを見据えている。監督は「これが僕たちのゴールではない。最後はやっぱりオリンピックで勝つことが目標なのでそこに向かってしっかり戦っていきたいなと思う」と語った。２８年のロサンゼルス五輪での勝利へ向けて、チームは視線を向け、戦いを続けていく。