日本バスケットボール代表はレバノン戦で渡辺雄太不在の中、後半から猛烈な追い上げを見せ大逆転勝利を収めた。2桁点差をひっくり返し、3大会連続となるワールドカップ出場権を獲得した。

日本は26日（日本時間27日）にはレバノン（同33位）と対戦し、 逆転勝利 。 カタール戦前の時点で通算7勝2敗とF組の首位をキープし、3大会連続W杯出場へ王手をかけていた。 この日も大黒柱である渡辺雄太がコンディション不良でメンバー外となった。

その中で、スタメンは齋藤拓実（31＝名古屋D）、馬場雄大（31＝長崎）、西田優大（27＝三河）、ジョシュ・ホーキンソン（31＝東京SR）、川真田紘也（28＝琉球）とレバノン戦と変わらない5人が名を連ねた。 日本にとってはW杯出場が懸かる大一番。 しかし前半は大苦戦を強いられた。 第1Qは2―8のランを決められて厳しい立ち上がりとなった。

Advertisement

その後もミスが目立ちリードを広げられ、このクオーターは18―31とまさかの13点ビハインドで終えた。 第2Qは開始早々に途中出場の富永啓生（25＝北海道）が得意の“ディープスリー”を沈めて勢いに乗ると8―0のランを決めた。 その後も食らいついたが、相手のインサイド攻撃やリバウンドに苦戦して前半は32―49とまさかの17点ビハインドで折り返した。 第4Qは開始早々に途中出場の佐々木隆成（30＝三遠）がスティール。