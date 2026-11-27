日本ハム・柳川大晟投手が２７日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の年俸３４００万円から５０００万増、約２・５倍となる８４００万円でサインした（金額は推定）。 今季は５３試合に登板して４勝１敗、３０セーブ、５ホールド、防御...

日本ハム・柳川 約２・５倍増の８５００万でサイン 来季４０セーブ目標 昇給分は「欲しいものとか特にないので、使わないです。 普通に生活する感じ」今季は５３試合に登板して４勝１敗、３０セーブ、５ホールド、防御率１・５６。

登板数とセーブはキャリアハイの数字で、守護神としてチームを支えた。 大幅昇給に「しっかり評価していただいた。 来年も頑張って投げたい」とうなずいた。 球団からは「よく１年間投げてくれてありがとう。

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来年もしっかりクローザーで１年間、投げてほしい」と、ねぎらいと期待の言葉があったという。 飛躍のシーズンとなったが、特に前半戦の内容に納得のいかない部分があり「今年の成績に全然満足していない。 来年もしっかり１年間、抑えとしてやりたい」と、表情を緩めなかった。 来季の目標には４０セーブ、セーブ機会失敗ゼロ、自己最速を１キロ更新する１６０キロ到達、平均球速１５４キロ以上を掲げた。