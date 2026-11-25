「NPBAWARDS2026supportedbyリポビタンD」が25日、都内のホテルで開催され、ファーム・リーグ

「NPB AWARDS2026 supported byリポビタンD」が25日、都内のホテルで開催され、ファーム・リーグ日本一に輝いた日本ハムから、今季2軍監督を務めた稲葉篤紀新チーフ打撃コーチ（54）が出席。

優勝チーム表彰を受けた。 今季の日本ハム2軍はファーム・リーグ東地区の初代王者に輝き、ファーム日本選手権も制して、97年以来29年ぶりで3地区の新制度下では初代日本一となった。

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「素直に本当にうれしいですし、（2軍監督を）3年間やらせていただきましたけど、本当に1年ごとに成長していく姿っていうのが見えました。 ファームは育成と勝利という難しいことをやっているんですけども、その中でも勝ちたいという思いが一つになって最高の形になった」と喜んだ。 来季は役職を変え、1軍での打撃指導にあたる。

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「とにかく、新庄監督がやりたい野球をしっかり僕は理解しなくてはいけない。 今年はソフトバンクさんとの得点差が100点以上あったので、そこをどうやって追いついていくかも考えながら。 時には自己犠牲も必要でしょうし。 打って打って、というのははなかなか難しいと思うので、考えられる野球ができるようにやっていきたいです」と11年ぶりのリーグ優勝＆日本一を目指す来季を見据えた。