日本ハム大塚瑠晏内野手が初の契約更改交渉を終え、1000万円からの増額でサインした。23歳は今季の課題だった打率3割突破と二遊間のレギュラー定着を誓い、ライバルへの意欲も高めている。

日本ハムファイターズ の 大塚瑠晏 内野手（23）が18日、 エスコンフィールド 北海道で初の 契約更改 交渉に臨み、今季の年俸1000万円からの増額で即決 settlement を果たした。23歳の若手内野手は、入団1年目で1軍61試合に出場し6本塁打を放つなど、即戦力としての期待に応える動きを見せた。今回の増額交渉は、その活躍をチームが評価した結果であり、大塚選手自身も「1年目の成績など評価してもらって、また来季も契約していただくということで、引き締まる思いです」と感想を述べ、爽やかな笑顔で決着を迎えた。

1年目の実績と課題だった打率3割突破の誓い

大塚瑠晏選手は、昨年ドラフト3位で入団した際に、侍ジャパンの井端弘和前監督からも一目置かれる二遊間守備力を評価され、チームからの期待が大きく寄せられていた。1軍では61試合に出場し、6本塁打という成果を残したが、打率は1割8分1厘にとどまり、この数字を課題としていた。来季に向けた目標は現実的でありながら野心的で、「2割7分打ちたい。本当は3割とか打ちたいですけど、まだまだなので」と、明確な数値目標を掲げた。また、サインした色紙には「レギュラー！！」と力強く書き込み、二遊間での定着と正選手としての地位確保への強い決意を示している。

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同期の活躍が刺激に 小島大河へのライバル意識

大塚選手にとって、ライバルとしての意識を強める存在が、同じパ・リーグの西武ライオンズで活躍する小島大河捕手（23）だ。2人は東海大相模時代の同級生であり、大塚選手は「ずっと（試合に）出ていたので。ホームランも打ってましたし、すごく刺激を受けました」と振り返る。先日開催された「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で、大塚選手が侍ジャパンとしてプレーする中で、同じパ・リーグの同期生である小島選手の姿を目の当たりにし、心を揺さぶられたという。大塚選手は「いいライバル。数字を見たらすごいので、僕も負けていられない。自分もああいう舞台に立ちたい」と語っており、将来的な侍ジャパン入りを目標に掲げ、モチベーションを高めている。

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栃木の実家での接客経験と来季への抱負

栃木県鹿沼市にある実家は、そば屋「大越路」を営んでいる。意外なことに大塚選手自身はそばアレルギーだが、中学時代から毎年、そば屋にとって超繁忙期である大みそかの接客を手伝ってきた伝統がある。この繁忙期の日に自分がいるかどうかについては、「今年もいるかもしれないですね」と明かし、メニューの中から「僕は生姜焼き定食が好きです」とニッコリと笑顔を見せた。このように、実家の営業を支えてきた経験が、精神力の養成につながっている可能性がある。2年目の来季は、大塚瑠晏選手にとって大ブレークをする年となることを、チームとファンが期待している。（金額は推定）