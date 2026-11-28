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日本ハム 更改保留の今川が自作パワポ資料１５Ｐで交渉明かす「本当にファイターズが好きなのでちゃんと伝えたいなと」３０分間の提案「生意気ながら」/デイリースポーツ online
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日本ハム・今川優馬外野手が２８日、エスコンフィールドで自主練習を行い、保留した２７日の契約更改交渉について言及した。 金額面での開きはないとみられるが、保留した理由については詳細を明かさず。「いろいろと。全部含めてですね。今後の野球人生の成...
金額面での開きはないとみられるが、保留した理由については詳細を明かさず。
「いろいろと。 全部含めてですね。 今後の野球人生の成長の余白を考えて」と話すにとどめた。 球団での保留者は、２０１５年の陽岱鋼以来１１年ぶり。
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「細かくは言えないんですけど、シーズン１年が終わって、しっかり話し合いたいなと思った」と、覚悟を決めて思いをぶつけた。 交渉にあたっては、夫人に手伝ってもらいながらパワーポイントで作成した１５ページほどの資料を持参したという。 自身の提案を球団に伝えるため「プレゼンもたぶん３０分ぐらいお話を聞いていただいた」と明かし「僕みたいな実績もない選手が保留して、生意気ながら提案とかさせていただいて、球団には話をまず聞いてくださったことに本当にすごく感謝してるんで」と球団への感謝を口にした。
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