日本ハム清宮幸太郎が西岡塾で打撃向上に手応え 秋季キャンプで特打を実践

日本ハムの清宮幸太郎内野手が西岡剛野手総合コーチの西岡塾に入門し、エスコンフィールドでの秋季キャンプ特打で助言を実践した。フォーム微調整の狙いと手応えを伝える。

日本ハム の 清宮幸太郎 内野手（27）が、新任の 西岡剛 野手総合コーチ（42）による「 西岡塾 」への入門を経て、 打撃向上 への手応えをつかんだ。 エスコンフィールド で行われた 秋季キャンプ では、3日を含む2日連続で特打に取り組み、西岡コーチからの助言を実際の練習に取り入れた。 清宮幸太郎 は特打の手応えについて、楽しくできているかなとうなずいたという。

西岡塾への入門という新たな取り組みの中で、清宮幸太郎は西岡剛コーチの指導を毎日の打撃練習に反映させている。キャンプ地での特打は、コーチの助言を即座に確認できる場になっており、今回の2日連続の練習はその成果を測る機会となった。

Also read Steamの釣りゲーム開発者、作品ページに「なぜか現実で釣った魚を自慢する人」が出没して困惑。場違いリアル釣り人、魚は立派

スイング修正の具体策と西岡コーチの狙い

西岡剛コーチの助言の中心は、スイングのテイクバックで軸足に体重を乗せる動作にあった。清宮幸太郎はこの場面で内股気味になるようフォームを微調整し、体重移動の前後の幅を小さくすることに取り組んだ。

西岡剛コーチは、この体重移動の幅をもう少し減らさなければ打率も上がらず、コンタクト率も上がらないと説明している。そのうえで、今回の助言はあくまでヒントであり、引き出しの一つとして伝えたものだと位置づけた。

Advertisement

西岡剛コーチは、清宮幸太郎が助言を全部取り入れていると評価し、この秋のキャンプでしかできないことだと話した。実直に取り組む姿勢に、西岡コーチが目を細めている様子が伝えられている。

清宮幸太郎の自己評価と万波との打撃対決

清宮幸太郎は、前日の練習は非常によかったと振り返った。一方で、3日の練習は疲れから体があまり動いておらず、ダメだったと認めている。

清宮幸太郎は、基本的に特打を行った次の日は調子が落ちる傾向にあると分析し、納得した表情を見せた。練習量と体の状態の関係を自ら捉えていることがうかがえる。

特打の最後には、万波との打撃対決が行われた。清宮幸太郎は2対9と惨敗し、ちょっとねじ伏せられていると苦笑いした。それでも、来場した1万人のファンを喜ばせる場面となった。

Advertisement

秋季キャンプでの取り組みが示す今後の焦点

今回の特打は、西岡塾の指導がフォームの細部に及んでいることを示した。清宮幸太郎が体重移動の幅を縮める課題に取り組んでいる点は、打率とコンタクト率の向上という明確な目標と結びついている。

西岡剛コーチが新任の野手総合コーチとして打撃面の指導にあたる中で、清宮幸太郎は助言の実践と自己評価を繰り返している。特打の翌日に調子が落ちるという本人の見立ても含め、体の状態を見ながら練習量を調整することが今後の課題になるとみられる。

秋季キャンプの特打で得た手応えを、どの程度実戦の打撃に結びつけられるかが次の焦点となる。エスコンフィールドでの練習は、ファンの前で打撃の変化を確かめられる場でもあり、清宮幸太郎の姿勢が今後も注目される。