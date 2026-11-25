日本ハム水野達稀内野手がパ・リーグ遊撃手部門でベストナインに選出された。来季は新庄剛志監督の意向で二塁へコンバートされる予定で、侍ジャパン入りを目標としている。

日本ハムファイターズ の 水野達稀 内野手（26）が、 パ・リーグ の遊撃手部門で ベストナイン に輝いた。この受賞は、水野選手が今季グラウンドで示した確かな守備力と打撃の実績を認められた結果である。

受賞セレモニーであるNPBアワードには、水野選手が「一番好きな色」である深緑色のスーツで登場した。壇上でのインタビューでは、試合中よりも緊張していたと告白し、会場を和ませた。水野選手は受賞の経緯について、ゴールデングラブ賞は期待していなかったため、バッティングでの活躍でベストナイン獲得を目指す気持ちでプレーしていたと明かした。

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今季の成績と二塁コンバートへ

水野選手は今季、132試合に出場し打率2割8分9厘、11本塁打、58打点を記録した。この数字は、水野選手が遊撃手のレギュラーとして定着したことを示す根拠となっている。また、今季の水野選手のプレーはファンやメディアから高い注目を集め、「バズり」級の活躍を果たしたと評価されている。

来季に向けて、水野選手のポジションには大きな変更が予定されている。新監督に就任した新庄剛志氏の意向により、水野選手は遊撃手から二塁手に転向する運びとなっている。この件について水野選手は、難しい_POSITIONであることは理解しているものの、未経験のポジションではなく、フル稼働を予定されていると話し、期待に応えられるよう尽力する決意を新たにした。

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侍ジャパン入りをめざす水野選手

水野選手は今後、日本代表チームへの選出も目標に掲げている。水野選手は、「国を背負って戦う経験は人生でまだ1回もないので、国を背負ってプレーしてみたい」と語っている。日本代表選手としての活躍を通じて、チームや国益に貢献することへの強い意欲を示している。

SNSでのファン交流と次なる目標

グラウンド以外での活動にも注目が集まっている。水野選手は23日にインスタグラムを開設し、ファンとの交流を深めるための新しいチャネルを立ち上げた。水野選手は開設に対して最初は乗り気でなかったものの、シーズン終了後のイベント情報発信ができなくなるのは申し訳ないという思いから、ファンへの対応を重視したと説明している。

水野選手は今後、グラウンド内外で好影響を与えるインフルエンサーとしての役割も果たすつもりである。水野選手は来年もベストナインを受賞できるよう、さらなる活躍を目指すと述べている。日本ハムファイターズの水野達稀選手が、新しいポジションとSNSでの活動を通じて、次のステージでどのような成果を上げるかに、ファンからの注目が集まっている。