日本ハムの新入団選手発表会見で、育成ドラフト3位の東農大二・半杭奏太内野手（18）が意気込みを語った。背番号は125。珍しい名字の持ち主として「ハングイー精神でグイッとレギュラーをつかみます」と宣言し、同期からは「めちゃくちゃハングリー精神の強いヤツ」といじられた。愛称は「グイ」。長打力と頭脳を兼ね備えた遊撃手として、育成からのスタートを前向きに捉え、ファンフェスでピアノを披露した山県との共演にも意欲を示した。

日本ハム 新入団選手発表会見で新庄剛志監督を中心にフォトセッションする前列左から4位加藤宇、2位牟礼翔、1位菰田陽生、3位末吉良丞、後列左から育成5位今津慶介、育成3位 半杭奏太 、育成1位岡田光平、5位岡本翔斗、育成2位藤井悠貴、育成4位小島慎也（撮影・黒川智章） 日本ハム の 育成ドラフト 3位、東農大二・半杭（はんぐい）奏太内野手（18）が29日、エスコンフィールドで行われた新 入団会見 に臨んだ。

背番号は「125」。 全国に500人程度しかいないという珍しい名字の持ち主は「ハングイー精神でグイッとレギュラーをつかみます」と宣言した。 早速、同期の育成5位、今津から「めちゃくちゃハングリー精神の強いヤツが来たんだな」といじられた。 愛称は「グイ」。

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「半杭って呼びにくいらしいですね」と笑い「名前でいじられたり、結構していて、それは親しみやすくていいかなと思っています。 ハングリー精神が代名詞となるぐらい活躍して、みんなに覚えてもらいたい」と意気込んだ。 長打力が売りの遊撃手は頭脳にも自信を持つ。