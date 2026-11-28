新庄剛志監督が新人選手とその家族が一堂に会する集合写真を公開し、監督が幼い子どもを抱っこしている姿が注目されている。投稿では選手たちと家族への感謝、スカウト陣の労力を称え、ファンへ船の航海を例えた前向きなメッセージを発信。ファンは温かい心遣いと将来への期待を寄せている。

日本ハム 新庄剛志 監督が異例の集合写真公開！ 新人選手 と家族が大集合「ボスが抱っこしてる子は誰の家族？ 」「将来ハムの主力に」「心遣いが素敵」新庄監督は「これからファイターズという大きな船に乗り、共に戦ってくれる選手たち。

そして、今日まで我が子を信じ、支え、時には自分のこと以上に心を砕きながら、命がけで育ててこられたご家族の皆様。 心より感謝申し上げます」とつづった。 さらに「またスカウトの皆さんも寝る間も惜しんで全国を駆け巡り、見つけ出してくれた、未来への可能性に満ちた素晴らしい仲間たち」とアマチュア野球の現場を回ってダイヤの原石を見つけ出したスカウト陣の仕事も称えた指揮官。

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「しかし、航海に荒波はつきものです。 時には嵐に遭い進むべき道を見失いそうになることもあるでしょう。 それでも僕は絶対に舵を離しません！！ 」と力強い決意を記し、「選手、コーチ、フロント、スタッフ、そしてファンの皆様。