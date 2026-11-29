日本ハムの末吉良丞新入団選手が背番号43を「シーサー」とし、沖縄の心を持ち北海道で活躍すると誓った。左ひじ負傷の経験を糧に、人間万事塞翁が馬の精神でプロの世界へ飛び込む。

背番号43の“シーサー”が北海道で躍動する。 日本ハムの新入団選手会見が29日、エスコンフィールドで行われた。 ドラフト 3位の沖縄尚学・ 末吉良丞 投手（18）は「何で（背番号が）43なんだろうなと思っていたら、シーサーじゃないですか。

北海道にいながら、島人（しまんちゅ）の心を忘れずにやっていきたい」と誓った。 中学3年時には友人と自転車で4時間半かけて浦添から名護キャンプを訪れた。

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「国語の先生が日ハムファンで見に行くと言っていたので、ちょっと探してみようかなって」。 高校時代には2軍キャンプ地の国頭球場で合宿も行った。 理想は同郷左腕のオリックス宮城。