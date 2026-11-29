日本ハム・新庄剛志監督が２９日、球団からポスティングシステムを利用して米大リーグのカブスと契約合意した伊藤大海投手にエールを送った。 「シカゴは日本人選手も結構いたし、チームメートに佐藤（輝明）くんもいるしね」と切り出すと「決まった以上は、...

日本ハム・新庄監督 カブス合意の伊藤大海にエール「一番のファンですし、一番の味方なので。 一緒にやった思い出は一生残りますし、一緒にやれて楽しかった」「シカゴは日本人選手も結構いたし、チームメートに佐藤（輝明）くんもいるしね」と切り出すと「決まった以上は、もう伊藤くんの調子が悪かろうが、絶好調だろうが、（自分が）一番のファンですし、一番の味方なので。

いろんなバッシングを受けるかもしれないですけど、その時は１人でも味方がいるっていうことを思い出してもらって」と全面支援を約束。

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「本当にファイターズと一緒に成長してきたんで。 大海と一緒にやった思い出っていうのはもう一生残りますし、一緒にやれて楽しかったです」と、思いを語った。 シカゴは強風で有名だが、指揮官は「大海の場合は、自分でしっかりコントロールできると思うので」と不安視せず。 一方で、異国での生活に加えて「あとはボールの違いかな。