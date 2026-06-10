日本テトラパック、与論島でロングライフ牛乳を活用した防災備蓄実証実験を開始

ロングライフ牛乳を学校給食に組み込む『ローリングストック方式』を与論島で試験。常温保存が可能な牛乳を日常の給食で消費しながら災害時の備蓄とし、物流が制約されやすい離島や山間部での食料供給の安定化を目指す。

日本テトラパック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニルス・ホウゴー）は、2026年6月から鹿児島県大島郡与論町（ 与論島 ）において、 学校給食 で提供される ロングライフ牛乳 を活用した 防災備蓄 の実証実験を開始した。

ロングライフ牛乳は常温で長期間保存できるため、日常の給食に組み込むだけで災害時の食料備蓄として機能するという特長がある。 これまでチルド物流が難しい地域で学校給食用として採用されて{... 省略... }物流が寸断された際にも、給食を通じた食料供給が途切れない仕組みを構 実証実験は「ローリングストック方式」を採用し、平時は給食で消費しつつ、余剰分を備蓄として残すという循環型の在庫管理を行う。

与論島では台風や冬季のしけの影響でフェリーの欠航や抜港が頻発し、2026年1月の統計では鹿児島から与論島へ向かうフェリーの26％が運航停止または条件付き運航となっている。 特に台風シーズン（6月から10月）においては、航路の中断が集中するため、同期間に実証を開始し、実際の物流制約下での備蓄有効性を検証する計画だ。 大規模災害が発生した場合、港湾機能の停止や道路の寸断により生活必需品の供給が滞りやすくなる。 これは離島に限らず、山間部や豪雪地域など、物流インフラが脆弱な地域全般で共通する課題である。

日本テトラパックは、本実証を通じてロングライフ牛乳を中心とした「給食＋備蓄」モデルを全国へ展開し、災害時の食糧確保と給食の欠食防止を同時に実現する新たな防災対策として位置付けることを目指す。 実験データは2026年末までに集計され、結果は同社の公式サイトおよび関係自治体にて公表される予定である





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