日本テレビのアナウンサー、水卜麻美が番組でコンタクトレンズ切れの体験を明かした。度数マイナス8.5の強度近視である彼女ならではの切実なエピソードが、視聴者の共感を呼んでいる。

日本テレビ の報道番組『 Oha ！4 NEWS LIVE』と『 ZIP ！』で放送された恒例のリレートークにおいて、アナウンサーの 水卜麻美 が自身の コンタクトレンズ 切れ体験を明かした。

2024年5月24日の朝、水卜麻美は後輩アナウンサーの安村直樹とトークを交わす中で、眼鏡姿での出演理由について掘り下げた。

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このやり取りは、単なる小気味よい雑談ではなく、水卜麻美の視力事情が大きく関係した切実な話として、視聴者に強い印象を与えている。

三連休前の在庫切れがきっかけ

水卜麻美は、画面に映る安村直樹の眼鏡姿を見て、「イメチェン？」と尋ねた。すると安村直樹は苦笑いを浮かべ、「違うんですよ」と答えた。

安村直樹が眼鏡をかけていた理由は、コンタクトレンズの在庫が切れてしまったためだった。直前に3連休を挟んだことが響き、買い忘れが生じてしまったという。

これに対して水卜麻美は、「あるよね〜！」と深く共感を示した。自身もワンデイタイプのコンタクトレンズを使用しているため、在庫切れの焦りを実体験として理解している。

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度数マイナス8.5の強度近視事情

水卜麻美が語ったのは、在庫が切れた際に自宅を必死に探したエピソードだ。「ないって思って家中探して、旅行用のちっちゃいポーチに2個だけ入っていたとき、ガッツポーズした」という。

このエピソードが特に注目を集めた背景には、水卜麻美の視力状態がある。今月13日の同番組のリレートークで、コンタクトレンズの度数が「マイナス8.5」であることを明かしていた。

マイナス8.5という度数は、強度近視に分類される高い数値である。この度数の場合、裸眼視力は0.01にも満たないレベルになるとされている。

水卜麻美自身、裸眼では目の前10センチほどしかピントが合わないと述べている。視界はまるで海の中に入っているような、ぼやけた状態だという。

安村直樹の対策と視聴者への注意喚起

安村直樹も、水卜麻美の話に激しくうなずきながら、「それ！ いつもそれで乗り切ってきたんですけど、ないないとなりました」と同意した。

安村直樹も同様に、在庫切れのトラブルを経験しており、その対策法としてポーチに予備を入れておくことを実践していた。

しかし、今回のような状況で予備もなく困っている状態に陥ったことを明らかにしている。視聴者に対しては、年末年始に向けた早めの買い足しを呼びかけた。

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安村直樹は「年末年始ありますんで、私のようにならないように」と、ファンや視聴者宛てに予防策を提案している。

視力ケアの実践が視聴者に支持

水卜麻美と安村直樹のトークは、単なるエピソード共有にとどまらず、強度近視を持つ人々にとっては共感できる内容だった。

水卜麻美の「ガッツポーズ」エピソードは、在庫切れという日常的なリスクがいかに大きな不安をもたらすかを象徴している。

特に、旅行先などで予備が切れた場合のリスクは、度数が高い人ほど大きい。水卜麻美がポーチに2個しか入れていなかった事実が、その危機感を裏付けている。

日本テレビの番組では、アナウンサーの私生活や実体験を切り取ることで、視聴者との距離を縮める工夫が行われている。

今回のコンタクトレンズ切れエピソードも、その成功例の一つと言える。視聴者は、アナウンサーのリアルな姿に触れることで、親近感を深めている。

安村直樹の注意喚起は、多くの視聴者にとっても参考になる情報だった。特に、繁忙期に入る前の在庫確認は、日常的な健康管理の一部として重要だ。

水卜麻美の度数情報と安村直樹の実体験は、視聴者に対しコンタクトレンズ管理の重要性を再認識させるきっかけとなった。