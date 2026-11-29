日本テレビの水卜麻美アナウンサーが十一月三十日、『ZIP!』月曜キャスターの安村直樹アナウンサーと行うリレートークで、大掃除完了を明かすほのぼのとした掛け合いを展開した。

日本テレビ のアナウンサーである 水卜麻美 は、 十一月三十日 に放送された『 Oha!4 NEWS LIVE』のエンディングコーナーで、『 ZIP!』の月曜キャスターである 安村直樹 アナウンサーと生出演によるリレートークを行った。この企画は月曜日の朝に視聴者へ脱力感を与えることでSNSでも高い人気を博しており、先輩と後輩の気心の知れた自然な交流が特徴である。この日、二人は十一月の終わりと十二月への移り変わりについて語り合い、ほのぼのとした雰囲気を番組内に漂わせた。

一月の振り返りと大掃除完了の報告

トークの冒頭で安村直樹は十一月三十日が月末であることを確認すると、水卜麻美は驚いたような表情で「確認しちゃった。きょうって、十一月最後だよね」と返答した。直後、水卜は「あっという間でしたね」と漏らすものの、すぐに「二度としないって決めたの」と自分自身を叱咤するユニークなツッコミを入れ、年年齢を重ねるごとに時間が経つのが早くなる現実を苦笑いした。

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安村からやり残しがないか尋ねられると、水卜麻美は迷うことなく「ない。一個もない」と即答した。その理由として、日曜日の一日を自宅で丸々費やして大掃除を完了させたことを明かした。彼女は「先んじて暇だったんですよね」と笑い、すべての引き出しをあけて整理整頓をしたという徹底ぶりを明らかにし、年越しの準備を十一月中に終えた段取りの良さをアピールした。

安村直樹の対応と水卜の的確な指摘

安村直樹が「そんな頑張った水卜さんに拍手！」と持ち上げると、水卜麻美は照れくさそうに「拍手のハードルが低くてありがたいですね」と応じた。しかし、この話題が安村へ向けられると、彼の態度は一変した。水卜から「安村さんもやってます？」と問われると、安村は「もう全然」とあっさり白旗を揚げ、やってくれるかどうかの質問には「あ～」と歯切れが悪い返答にとどめた。

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水卜麻美は安村が休みの日に家でゴロゴロしている生態を知り尽くしており、見透かしたように「やんないでしょ」とバッサリ切り捨てた。微妙な顔で「大掃除しないとね」とつぶやく安村に対し、「頑張ってね」と軽く流す水卜の対応は、後輩を責めるでもなく笑い飛ばす余裕のある先輩らしい姿勢を示した。水卜はあきらめたようにくすくすと笑い続け、力の抜けた掛け合いが二人の距離感を物語った。

共通する人見知りと息の合った関係性

テレビ誌編集者は、このほのぼのとしたやりとりこそが月曜日のリレートークの魅力であると評した。水卜麻美は「月曜日のこういう感じがいいよね」と漏らすほど、この空気感を気に入っているという。二人はともに人見知りで「こっち側の人」という共通点を持っており、非常に息が合っていることが伺える。水卜にとって安村はかわいい後輩であり、どれだけ尻を叩かれても腰が上がらない後輩を優しく見守る関係性が確立されている。

水卜麻美と安村直樹のこの脱力感のあるやり取りは、週明けのバタバタとした朝のスケジュールで慌ただしい視聴者に心地よい安らぎをもたらした。十一月三十日のこの放送は、番組の恒例となっているリレートークが持つ親近感と信頼感を再確認させる内容であり、視聴者の心穏やかな月曜日のスタートをサポートする役割を果たした。