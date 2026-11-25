日本テレビの大晦日特番で千鳥と渡辺直美、川島明がMCを務める二大番組が決定。泥棒だらけの美術館と大富豪バトル、各番組の概要と出演者の意気込みを解説します。

日本テレビ は12月25日、年末の大晦日に放送する二つの大型特番のMC陣を発表しました。午後6時からはお笑いコンビ千鳥と女優の 渡辺直美 が担当し、午後9時からはお笑いコンビ麒麟の 川島明 がMCを務めることが明らかにされました。この発表は、水曜午後8時枠の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』内でなされました。

闇の美術館でドッキリアクション展開

午後6時からの『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』は、千鳥と渡辺直美が主催する架空の画廊「闇の美術館」を舞台にした番組です。芸能人やセレブリティーが愛した超豪華なお宝を奪還するため、人気俳優チームと人気芸人チームが潜入します。次々と襲いかかる難攻不落のステージで、出演者たちは体当たりでのミッションに挑むドッキリアクションゲームの形式で進行します。

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賞金かけた大富豪バトルの真剣勝負

午後9時の『年末大富豪バトル』では、誰もが遊んだことがある国民的トランプゲームの大富豪を、芸能人たちが本気でプレーします。賞金をかけた真剣なバトル展開となっており、子どもから大人まで、親戚や家族と共に楽しく視聴できる構成になっています。川島明がMCを務め、俳優、アスリート、芸人たちが「滑ってはいけない」という厳しいルールのもとで争います。

千鳥大悟が感慨深げ 日テレの粋を集めた

大晦日特番のMC就任に対し、千鳥の大悟は光栄でうれしい気持ちだと述べました。同じ劇場からスタートした麒麟の川島さんと、こうして大晦日の特番で並列して番組を持つことには感慨深いと語っています。普段はニューヨークに住む渡辺直美と一緒にできることも楽しみだとし、年に一度の大舞台で一緒にできる可能性にも期待を寄せています。今回の番組は、いつもの賑やかな感じに加え、気合の入った勝負番組になると説明しました。

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大悟はさらに、ドラマ、バラエティー、ドッキリといった要素を詰め込んだ、日本テレビが本気で作り込んだ仕掛けを仲間と一緒に楽しみたいと意気込みを語りました。千鳥のノブは、カメラの向こうに日本テレビの制作陣が総出で集まっており、まさに「日テレの粋を集めた集大成」となる番組であるとアピールしました。視聴率のバトンを受け取りたいとの意欲も示しています。

川島明が視聴率バトン受け取り宣言

川島明は、千鳥が大晦日前半からごっそり奪い取って渡してくれる視聴率のバトンを、しっかりと受け取って大晦日の夜を締めくくると宣言しました。普段のMCでも芸人と絡む時は目を見て心理戦を仕掛けていると明かし、今回はまさに究極の心理戦になると強調しました。今年限りではなく、5年、6年、10年と続く大晦日の定番番組にしていきたいとの力を込めたコメントを発表しました。

渡辺直美も意気込みを示し、2026年の日本テレビのバラエティー番組の全てがぶち込まれた超豪華番組になると予想を述べました。多くの視聴者に見てほしいとし、ニューヨークのエッセンスを少しだけ加えられるように努力すると語っています。日本テレビは大みそかにこれらの二大番組を放送することで、年末のエンタテインメント市場を賑わせる計画です。