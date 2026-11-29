日本タバコフリー学会の学術大会で、オーストラリア拠点のメアリー・アスンタ博士が講演を行い、特定の誕生年以降に生まれた人へのニコチン製品販売を違法化する「タバコ・エンドゲーム」政策を推奨した。パラオによるWHOへのニコチン向精神物質審査請求や、プラスチックフィルターによる環境汚染なども取り上げられた。

禁煙に取り組む医師らでつくるNPO法人「日本タバコフリー学会」の学術大会が22日、兵庫県西宮市で開かれ、オーストラリアを拠点に活動し、東南アジアたばこ規制同盟の上席政策アドバイザーを務めるメアリー・アスンタ博士が「タバコ・エンドゲーム（終焉（しゅうえん））政策によるスモークフリー世代の実現」と題して講演した。

アスンタ氏は一定の年以降に生まれたすべての人へのニコチン製品の販売を違法化する政策を推奨し、「たばこを規制するのではなく、終わらせなければならない」と強く訴えている。 人類の未来を守る「たばこ・ニコチンフリー世代」 たばこの消費量や喫煙率を減らすための対策が盛り込まれた「たばこ規制枠組み条約（FCTC）」は、今年7月までに日本を含む183カ国が締約国に。 たばこの広告、販売促進、スポンサーシップを禁止・制限することなどを定めているほか、第2条1項で、人の健康を一層保護するため、締約国が国内法などで条約よりも厳しい措置を取ることを推奨している。

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アスンタ氏が提案するのは「たばこ・ニコチンフリー世代」の創出だ。 現在、日本では20歳未満の喫煙が禁止されているが、たとえば現在19歳の人が20歳に達した後も誕生年に基づいて買えないようにし、喫煙可能な人を減らしていく。 すでにモルディブや英国で法制化されたほか、オーストラリア南オーストラリア州や米国マサチューセッツ州で自治体ごとに検討されている。 2030年などといった目標年を決めてエンドゲーム政策を打ち出す国も増えているという。