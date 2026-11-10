日本スーパーフェザー級王者奈良井翼が斎藤麗王を降し5度目の防衛に成功

日本スーパーフェザー級王者の奈良井翼が挑戦者の斎藤麗王を5回TKOで破り、5度目の王座防衛を果たした。奈良井は次戦に尾川堅一や波田大和の名を挙げ世界王座挑戦への意欲を明確に示した。

日本スーパーフェザー級 王者の 奈良井翼 （26）は、挑戦者の同級9位・ 斎藤麗王 （28）を5回1分7秒TKOで退け、5度目の王座防衛に成功した。奈良井が所属するRK蒲田に対し、斎藤は帝拳に所属している。この勝利により、奈良井の現役成績における防衛回数は過去最高を更新した。

5回左フック連打で試合を決める

試合の序盤、奈良井は1回に左ボディ攻撃とワンツーで攻勢を仕掛けた。2回には右ショートカウンターを当て、斎藤をダウンさせた。しかし3回と4回、元WBCアジア太平洋同級王者の斎藤が反撃に転じ、ポイントを奪い返した。奈良井は試合後、セコンドから3、4回について見過ぎたことを指摘され、焦らなすぎた反省を口にした。

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意を決した5回、奈良井は左フックから連打を浴びせ、判定負けを防ぐ決定的な一撃を見せた。このTKO勝利は、奈良井が背水の覚悟で臨んだ結果であり、試合後の控室ではベルトを手に「久しぶりに気持ちよく寝られそうです」と声を弾ませた。試合前に泣きそうになるほどのプレッシャーを感じていたことが、勝利後の表情に表れていた。

波田への敗北からの再起と復讐劇

奈良井は今年7月、日本王座を保持したまま東洋太平洋同級王者の波田大和（29）に挑戦したが、0対2の判定で敗れていた。奈良井は敗北後、「今回負けたら完全に終わりだった。絶対に負けられない」と語り、入場前から強い恐怖を感じていたと明かした。この再起戦で快勝したことは、奈良井が再び世界への道を歩み始めたことを示している。

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敗北からの再起戦として臨んだこの試合において、奈良井は斎藤を相手に圧倒的な強さを見せた。3回と4回の失点はあったものの、5回での決定的な攻撃によって試合を締めくくった。この勝利は、奈良井が自己ベストを尽くし、王座維持への強い意志を示したものと評価できる。

尾川堅一や波田大和との再戦を熱望

試合後、奈良井は元IBF世界同級王者で現WBC同級3位の尾川堅一（38）と、東洋太平洋同級王者の波田大和との対戦を熱望した。奈良井は7月に波田に判定負けしており、再戦による返り咲きを狙っている。また、尾川選手とも対戦したい意向を示したが、尾川選手に勝てる自信がないとしつつも、世界ランク上位であるため挑戦させていただけたらうれしいと述べた。

奈良井は次なる目標として世界チャンピオンになることを挙げ、「前回負けて、すぐ世界に行きますとは言えないが、世界チャンピオンになりたい」と語った。さらに、東洋太平洋ベルトとWBCアジア太平洋ベルトの獲得も強く望んでいると明かした。これにより、奈良井は国内タイトルに加え、国際的なタイトル獲得に向けて動き出す。

世界ランク上位との対戦を狙う

奈良井の次なるターゲットは、世界ランク上位の選手との対戦である。尾川堅一と波田大和は、ともに奈良井が世界王座挑戦へのステップとして見据える選手である。奈良井はこれらの選手との対戦を熱望しており、国内での防衛だけでなく、国際舞台での活躍を期待されている。

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今回の勝利により、奈良井は世界チャンピオンへの道を一歩ずつ歩み始めている。背水の覚悟で臨んだこの試合での勝利は、奈良井の闘争心と技術を世界に示すものとなった。今後は世界ランク上位との対戦を通じて、さらなるステップアップを図っていくことが予想される。