国内最古参のレコード会社日本コロムビアが10月に立ち上げるAI演歌専用レーベル「Neoこぶし」。人間の歌手とAIバーチャル歌手が融合した新ジャンル「サイバー演歌」で1年に50曲を配信する戦略の詳細と業界の反応を解説する。

国内最古参のレコード会社である 日本コロムビア は、10月から人工知能（AI）を活用した新解釈の演歌制作事業を開始すると発表した。この試みは、美空ひばりや細川たかしらを輩出してきた同社の新たな挑戦として注目を集めている。具体的には、AIを全面的に活用して作成した楽曲を、人間歌手とAIによるバーチャル歌手がそれぞれこぶしを回して歌唱する形式で配信する計画だ。

日本コロムビアが掲げる目標は、1年間で50曲前後の新曲を配信することにある。このプロジェクトは、単なる技術の実験ではなく、伝統的な演歌の要素を現代のテクノロジーでどう再構築し、新たな音楽ビジネスとして確立するかが問われる重要な節目となる。AI演歌に「魂」が存在するかどうかという哲学的な議論も含め、業界内外から大きな期待と関心が寄せられている。

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Neoこぶしレーベルのスタートと3曲の配信

日本コロムビアが新レーベル「Neoこぶし」を立ち上げ、10月1日に最初の3曲を同時配信することで事業をスタートさせた。公開された初回放送曲は、日本レコード大賞新人賞を受賞した演歌歌手である望月琉叶（るか）による「ネオンしぐれ」、望月がプロデュースする女性5人組のENKA GIRLS REVOLUTIONによる同曲のカバー、そしてAI生成によるバーチャル歌手の呼魂（こだま）ひかりによる「呼べば、ひかり」の3作品だ。

この新レーベルのプロデューサーを務めるのは、49歳のクラブDJであるプロハンバーガー巨匠Ex．高野政所である。高野は約15年前にインドネシアのクラブで、土着的な旋律とダンスビートを組み合わせた独自の音楽に出会い、その衝撃を受けていた。彼は「日本に置き換えればダンスビートに乗せた演歌。そんな音楽があってもいい」と考え、自ら音楽ソフトで楽曲作りを開始した経緯がある。

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その後、音楽生成AIの登場により、プロンプト（指示文）を与えるだけで歌唱まで伴った音源を短時間で仕上げることが可能になった。高野は「大量生産が可能になり、ジャンルとして確立するのでは」と確信し、連日AIから生成された新曲を「X（旧ツイッター）」で発表している。彼はこれらの楽曲を「サイバー演歌」と名付け、その独自性の確立を図っている。

サイバー演歌のコンセプトとステークホルダーの視点

「サイバー演歌」と呼ばれるこの新ジャンルの核には、演歌が持つ日本的な情念、哀愁、物語性、そしてこぶしを現代のテクノロジーで更新するというコンセプトがある。Music VideoにもAIが使用されており、コロムビアのグループが昨年から始めたAI映像のコンテストに応募したことが、今回の新レーベル発足につながったという経緯がある。

人間の演歌歌手の代表として選ばれた望月琉叶は、「『AIが作った歌には魂がない』という意見もあるようですが、歌は、歌われることで育つものです」と述べている。彼女は、歌が共有されるプロセスそのものに価値があるというスタンスを示しており、伝統的な演歌の受け止め方を現代にアップデートする役割を果たしている。

また、プロデューサーの高野政所も、「万物に魂が宿るという日本の発想で考えると、AIの歌にも魂がある」と続けて主張する。この意見は、日本の文化的背景に基づいた独特の解釈であり、技術と感情の関係性について新たな議論を巻き起こすものである。彼らは、AIが単なる道具ではなく、表現の一部として受け入れられる可能性を示唆している。

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業界の動向と今後のビジネス展開

このプロジェクトは、AI時代の新たな音楽ビジネスを探る試みとしても位置づけられている。背景には、日本音楽著作権協会（JASRAC）が6月に公表した指針がある。JASRACは、人間の創作的寄与が認められない作品は管理しないとする立場を示しており、AI生成楽曲の著作権や権利処理については明確なラインが引かれつつある。

日本コロムビアの此次の取り組みは、こうした法的・制度的な変化の中で、AI楽曲がどのように音楽産業に統合されるかを示す事例となりうる。10月からの配信開始から、今後一年間に50曲前後をリリースするペースで、聴衆の反応や市場の受容度を観察することになる。

期待されるのは、伝統と革新の融合によって生まれる新しい音楽体験が、単なるブームで終わらず、持続的なコンテンツとして定着するか否かである。日本コロムビアという老舗レーベルのバックアップのもと、高野プロデューサーのビジョンがどのように現実のビジネスモデルへと繋がっていくかが、今後の注目点となる。この動きは、他のレコード会社やアーティストにとっても、AI活用における一つの重要な指針を示すことになるだろう。