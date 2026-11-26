日本キヤリア株式会社ー LGBTQ+を含むすべての社員が自分らしく働ける職場づくりに向けて継続的注力 ー|a target='_blank' rel='nofollow ugc noopener' data-link-id='8464b2fd…

日本キヤリアでは、すべての社員が尊重され、自分らしく能力を発揮できる職場環境の実現を目指し、「インクルージョン＆ダイバーシティ（I&D）」を推進しています。2023年5月に発足したCarrier Japan I&Dカウンシルを中心に、LGBTQ+およびアライシップに関する社内啓発をはじめ、多様な人材、文化、価値観を尊重するための取り組みを継続して進めています。

日本オーチス様とブースを共同運営。 社員ボランティアがLGBTQ+への支援を示すレインボーリボンを身に着け、東京プライドに関するクイズやレインボーカラーをテーマとしたノベルティ配布、両社の多様性への取り組みの紹介を通じて来場者と交流し、LGBTQ+や多様性への理解促進を図りました。 Carrier従業員リソースグループPRIDE議長が自らの経験や多様性を尊重する職場について講演。

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社内参加者に加え、I&D活動で交流のある小林製作所（静岡県・富士市）、当社がスポンサーを務める國學院大學女子バレーボール部からもご参加を頂き、LGBTQ+への理解を深め、アライシップについて考える機会としました。