日本アビオニクスは、2026年11月25日（水）から27日（金）まで愛知県のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「［名古屋］オートモーティブワールド 第9回 自動車部品＆加工EXPO」に出展する。

展示品の一つは「インバータ式抵抗溶接機」だ。 独自の多段通電制御や通電停止の高速処理により、仕上がりのバラツキを低減し、安定したヒュージングを実現する。 操作部と制御部が分離しているため、自由な設備レイアウトが可能で、自動機への搭載も容易だという。

「超音波ハンドウェルダ」は、自動車の内装や電子基板を樹脂のボスで固定する場合や、フィルム・樹脂・不織布の溶断などに活用できる。 樹脂かしめでは、樹脂を潰しきるタイミングを検知するピークパワー制御がかしめの品質安定に効果的だ。 エネルギー制御モード、タイマー（時間）制御モード、連続発振モードを標準搭載しており、手持ち作業だけでなく自動機への搭載も可能な小型超音波スポットウェルダーとなっている。

Advertisement

「超音波金属溶接機」は、電装系の軽量化ニーズに対応する。 近年、電装系ではアルミやCCA（銅被覆アルミ）の採用が増加しており、ケーブルの断面積は大きく太くなる傾向にある。 またインバータ周辺など連続大電流部では、銅やアルミのバスバーへの置き換えが進んでいる。 同機はこれらの金属接合に効果的で、大面積・厚みのある材料・狭いピッチ間・長い幅など、顧客の接合対象物に合わせた設計が可能だ。