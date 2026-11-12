日本のエネルギー補助金依存と欧米のEV政策比較：補助金撤廃後の市場影響

ガソリン税の減収と原油高騰により日本のエネルギー補助金は危機的状況。EUがEV普及を推進する一方、米国は補助中止で販売低迷。日本市場の将来と戦略的転換点について詳述する。

日本におけるガソリンや軽油への税金収入は年間約3兆円だったが、暫定税率の廃止によりその額は年間約1兆円減少した。この税収減に加え、原油価格の高騰が同時に襲いかかり、エネルギー関連の出超が年間1兆円規模に達する見通しだ。

世界最大の産油国であるアメリカと比べても、日本の補助金のおかげでガソリンは安価に維持されている。政府は電気やガスの料金にも補助を提供しており、2025年12月から2027年2月までの間、その予算総額は5000億円に及ぶ。

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エネルギー依存症候群と市場原理の崩壊

この過度な補助金依存状態は、市場経済原理から著しくかけ離れた状況を生み出している。ガソリン補助金とEV補助金の両方を突然ゼロにすれば、消費者は大きな混乱をきたす禁断症状のような状態に陥るだろう。

日本政府はバランスを取りながら、市場経済に正常な状態へ回復させる「足抜け」を試みなければならない。これを適切に行わない場合、長期的には市場経済そのものが機能停止するリスクを抱えている。

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欧州は補助金維持でEV販売が急拡大

欧米各国のEV補助金政策を比較すると、欧州では2026年からドイツがEV補助金を最大6000ユーロ（約110万円）まで復活させ、その結果、今年の上半期のドイツにおけるEV販売台数は48％増となった。

フランスもEV補助を継続しており、欧州製バッテリーを搭載する車両には1200～2000ユーロの上乗せ支給がある。この施策により、欧州全体のEV販売は今年上半期に63％増加し、ガソリン車の販売台数を逆転するに至った。

この欧州での大きな転換点の最大要因は、リッター約400円という高額なガソリン価格の高騰である。高い燃料費がEVシフトを後押しする原動力となっている。

米国は補助金廃止でEV販売が大幅減少

一方、アメリカではトランプ政権がEVの税額控除を廃止した影響を受け、EV販売が急減している。ガソリン価格が高騰した後も、販売数は前年比3～4割減の状態が持続している。

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米国のガソリン価格はリッター200円前後と比較的低く抑えられており、欧州ほどエネルギーコストの負担が深刻ではないため、EVシフトの強制力が働いていない。

日本はアメリカよりガソリン価格が安い現状があり、EV補助金が減額されれば、国内のEV販売は相当な打撃を受ける可能性が高い。政府は今後、ガソリン補助金も漸減させる方針だが、両者のバランスで最終的な数字が決定される見込みだ。

軽EV戦略の転換と世界進出の展望

国内市場は当面、現状付近で推移していくと考えられる。EVは現在、近距離利用に最適であり、軽EVをより優遇するべきという見解もあるが、軽規格は国内専用であるため海外進出は期待しにくい。

「BYDラッコ」や「スズキeスカイ」のような車種が海外で大成功するのは難しいとされる。軽規格全体を戦略的に拡大し、軽EVを含めた軽自動車全体の世界進出を狙うために補助金を集中投下する策が検討されるべきだろう。