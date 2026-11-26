高齢者が増え続け、ほぼ3割になった。

高齢者が増え続け、ほぼ3割になった。 そうでなくても財政が厳しいのに医療や年金など増え続ける高齢者予算の問題もやかましい。 ただ、私は真の高齢者問題は別のところにあると思っている。

高齢者のうち要介護状態にある人が15％、要支援の状態の人は3％だ。 逆に言うと、自立高齢者が8割以上なのだ。 彼らに今の自立状態を続けてもらうことが日本の将来にかかわっている。 米国では、ベビーブーマー世代（1946～64年生まれ）の資産が約90兆ドル、平均年間支出額が約7万ドルで、米国の堅調な景気を支え、貧乏な孫世代の生活を補っているという。

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日本も高齢者の資産が多いことは知られているが、やはり支出は多いとは言えない。 老後が不安でお金が使えないと解釈されているが、私の見るところお金を使う気にならないのではないか？ たとえば高齢者が事故を起こした際に免許返納を迫る世論が強いが、高齢者に安全な車や自動運転を普及させようという声が上がってこない。 ロボットや人工知能（AI）も高齢者の生活をかなり楽にする可能性があるのに、高齢者向けの製品が出てこない。