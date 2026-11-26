国土交通省は「エネルギー・経済安全保障小委員会」を2026年7月に設置し、エネルギーの自律性向上を目指す「モビリティ・エネリンク構想」の具体化を進めてきた。このほど開催されたその第4回会合では、同構想の基本方針に関する中間報告案が公表された。

エネルギー情勢が厳しさを増す中、社会インフラにおけるエネルギーの供給制約及び価格高騰への耐性を高め、その本来機能を将来にわたり維持するためには、エネルギー自律性を抜本的に向上させることが重要である。

このため国土交通省では、「モビリティ・エネリンク構想」を掲げ、国土交通分野において、陸海空や地域・まちの移動体（モビリティ）やインフラ施設・空間を活用し、エネルギーを「つくる」「つかう」「つなぐ」取り組みを一体的に推進することにより、エネルギーの自律性向上に向けた取り組みを推進している。 国土交通省では、「エネルギー・経済安全保障小委員会」を2026年7月に設置し、モビリティ・エネリンク構想の具体化を進めてきたが、その第4回会合では、モビリティ・エネリンク構想の基本方針に関する中間報告案が取りまとめられた。

Advertisement

地域交通、物流、鉄道、海運、港湾、空港、道路、治水、上下水道、都市施設、住宅・建築物といった「モビリティ・インフラ」は、地域単位でも全国的にも我が国の社会経済活動を支える基盤であり、国民の暮らしと安全を守るために不可欠な存在である。 モビリティ・インフラの多くは、エネルギーを「つかう」ことによって初めてその機能を維持・発揮するものであると同時に、再エネ発電設備などの設置により、エネルギーを「つくる」大きなポテンシャルを持つものである。