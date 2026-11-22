今年10月の日本向けサイバー攻撃増加率が前年同月比82%と世界平均を大きく上回ったことが調査で判明。背景には攻撃の自動化を推進するAI技術の導入がある。また、国内企業のAI活用や対策の遅れも指摘され、対策強化が急務となっている。

今年10月に日本を狙った サイバー攻撃 の増加率が、前年同月比で世界平均を大きく上回る82％だったことが、サイバー セキュリティ ー会社の調査で分かった。 急増の背景には、 人工知能 （AI）による攻撃の自動化が進んでいることなどがある。

別の調査では、国内企業による被害予防・対策へのAI活用や、専門事業者への代行委託が海外より遅れていることも判明。 対策レベルの向上が急務となっている。 世界平均は32％…大きく上回る イスラエルのセキュリティー会社「チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ」の製品を導入した世界の10万を超える企業や組織を対象にした調査によると、10月に日本の企業・組織が受けた不正アクセスなどのサイバー攻撃は、1組織当たり週平均2000件だった。9月の同2319件より減ったものの、前年10月からの増加率は世界平均の32％を50ポイントも上回った。

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サイバー攻撃は世界の全5エリアで増え、増加率も39～17％と高い水準だった。 同社の担当者は猛威を振るうランサムウエア（身代金要求型ウイルス）に触れ、「ランサムの攻撃グループも活動の中へのAIの組み込みを進めている」と背景を説明した。