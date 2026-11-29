日本のAIロボ開発、中国の急速な進出に対抗できるか ノエトラ始動
北京で開催された世界人型ロボット運動会で中国の最新AIロボが高い能力を示し、日本のAI業界関係者に衝撃を与えた。中国がAIとロボットを融合させた無人工場で製造業を独占し、他国を下請けにする悲観シナリオが現実味を帯びている。こうした中、森田は自国で制御可能なAIの必要性を感じ、NECの花沢健をノエトラ開発戦略室長に据えて開発の最前線に立たせる。ホンダも自動運転用AI開発に課題を抱え、日本の産業界はNTTやトヨタがノエトラに加わらないなど一枚岩ではない。各企業の思惑が交錯する中、ノエトラは米中に追いつき追い越せるのか、社長の丹波の動向に注目が集まる。
８月下旬、中国・北京で開かれた「世界 人型ロボット 運動会」。 人間のように走ったり跳んだりできる最新ロボットが大量に投入され、「ＡＩ（人工知能）ロボ大国」の実力を世界にまざまざと見せつけた。
会場を訪れた日系企業の会社員男性（４７）は「中国ではこの間まで二足歩行がやっとだったのに、こんなに速く走れるなんて」と舌を巻いた。 日本のＡＩ業界関係者はロボット産業の層の厚さに衝撃を受け、「これは勝てない」と感じたという。 ＡＩロボの開発を猛スピードで進める中国。
「２０３０年、中国がＡＩとロボットを融合させた無人工場を武器に、世界の製造業を独占。 他国は中国のＡＩに依存する『下請け』になり、国家間格差が拡大する」。 専門家の間でささやかれてきた悲観シナリオが現実味を帯びつつある。 海外製のＡＩはいつ供給が停止されるかも分からない。
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