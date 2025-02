日本のゲーム業界で、分野横断カルチャーが花開く

無料配布中の話題アドベンチャーゲーム、シンポジウム「アート×ゲームの新時代」、ローグライト×無双『無双アビス』、軍事技術を応用した3D表現、Unreal Engine最新バージョンなど、日本のゲーム業界の最新動向を紹介。

日本の ゲーム業界 で、斬新なアイデアと技術が次々と登場しています。話題の アドベンチャーゲーム 『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』が無料配布中で、ユーザーからの高評価が殺到しています。さらに、2月21日までの期間限定で、続編『Milk outside a bag of milk outside a bag of

milk』も楽しむことができます。\ゲームとアートの境界線を越え、新たな「分野横断カルチャー」を創造することを目指すシンポジウム「アート×ゲームの新時代」が3月16日に開催されます。文化庁の基金助成も受け、日本の新しい文化の発展を目指しています。\また、「無双」シリーズ×「ローグライト」という斬新な組み合わせが話題の『無双アビス』は、低価格×少数精鋭のチーム×ローグライトという開発スタイルで、わずか1年という短期間で誕生しました。ゲーム業界の大手メーカーにも通ったこの企画の理由を、開発者にインタビューしました。さらに、世界情勢を背景に、軍事技術を取り入れた新しい3D表現を目指している鈴木裕氏の功績も注目されています。\ゲーム開発統合環境「Unreal Engine」の最新バージョンで、開発環境がどのように変化していくのか、ゲーム業界向けソリューションイベント「GTMF2019」でさらに理解を深めることができます





denfaminicogame / 🏆 14. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

ゲーム業界 アドベンチャーゲーム アート×ゲーム ローグライト Unreal Engine

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

ゲーム業界の最新動向:無料配布、シンポジウム、新作ゲーム開発話題のゲーム『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』の無料配布、ゲームとアートの融合をテーマにしたシンポジウム「アート×ゲームの新時代」、そして「無双アビス」のような斬新なゲーム開発の事例など、ゲーム業界の最新動向を紹介

続きを読む »

『無双』シリーズのコーエーテクモが、ローグライトを作った! とんでもない数の敵が出てくるけど、こちらの攻撃もとんでもないので大丈夫。『無双アビス』は、“圧倒的な強者の感覚” を味わえる「ゲームの面白い記事読んでみない?」あなたの時間を奪う、読み応えたっぷりの記事をお届けします。

続きを読む »

『無双アビス』は、コーエーテクモのローグライトガチ勢が制作した「底なし沼」ゲーム。“武将を組み合わせてビルド構築” 開発者に訊いた、中毒性の高いゲームを作るための工夫『無双アビス』は『無双』シリーズに登場するキャラクター(英傑)を操作して、全方位から押し寄せる大量の敵を蹴散らしていくローグライトアクションゲーム。開発者に話を訊いた。

続きを読む »

生産・流通・消費の協同で創る持続可能な水産業 シンポジウム「水産未来2025」3月3日(月)生産・流通・消費の協同で創る持続可能な水産業 シンポジウム「水産未来2025」3月3日(月) パルシステム生活協同組合連合会のプレスリリース

続きを読む »

最新ゲーム情報バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオの共同プロジェクト、オンラインアクションRPGがPC版を発売。さらに、Level InfiniteによるAndroid/iOS用ラインストラテジーRPGも公開。また、マンガ「北斗の拳」とコーエーテクモのアクションゲーム「無双」シリーズが融合したスマホ向けアクションRPGも紹介されます。サービス終了までのスケジュールも公開されており、様々なイベントや特典が用意されています。

続きを読む »

能登半島地震1年 JPFオンライン シンポジウム能登半島地震1年 JPFオンライン シンポジウム 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームのプレスリリース

続きを読む »