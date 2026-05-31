日本の外食産業を変えた人物たち

日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）の「中興の祖」と言われた大河原毅さんは、独特の和洋折衷型の経営を編み出し、日本マクドナルドに並ぶ外食産業の雄へと育てました。また、東急グループの事実上の創業者としても知られており、鉄道、不動産、デパート、ホテルなどを手がけました。

日本ケンタッキー・フライド・チキン （KFC）の「中興の祖」と言われたのが、元社長の 大河原毅 さんです。1970年に三菱商事と米国KFCの折半出資で生まれた日本KFCに中途入社。 厳格な経営効率を求める米国側と、ある程度の時間をかけて軌道に乗せようとする日本側との狭間で苦悩しながら、独特の和洋折衷型の経営を編み出し、日本マクドナルドに並ぶ外食産業の雄へと育てていきます。

日本の風物詩となったクリスマスにチキンを食べる習慣も、きっかけは大河原さんのアイデアでした。 昭和・平成・令和の3つの時代の外食産業の変遷を、大河原さんの歩みとともにたどります。 （おおかわら・たけし）東急グループの事実上の創業者として、鉄道、不動産、デパート、ホテルなどを手がけました。 その豪腕ぶりで「鉄道王」「強盗慶太」の異名をもちます。

苦学のすえ東京帝国大学（のちの東京大学）を卒業して官僚になり、阪急の小林一三氏の紹介で武蔵電気鉄道に転じます。 東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄を中心に、池上電気鉄道、玉川電気鉄道などを買収しながら、東京急行電鉄の鉄道網整備にまい進し、「地下鉄戦争」を経て渋谷～浅草間の直通運転を開始させました。 渋谷や田園調布の開発事業、観光、文化、教育事業にも尽力しました。 （ごとう・けいた





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日本ケンタッキー・フライド・チキン 大河原毅 東急グループ 鉄道 不動産

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