世界の強豪12カ国・地域で争うネーションズ選手権の順位決定戦で、日本代表はウェールズに10-40で敗れた。前半に26失点するなど計6トライを献上し完敗し、秋の同選手権は4連敗、通算1勝6敗で終えた。エディー・ジョーンズHCは結果を反省しつつも、次につながるプレーができたと語った。

世界の強豪１２か国・地域で争う ネーションズ選手権 の順位決定戦が行われ、日本は ウェールズ に１０―４０で敗れた。 エディー・ジョーンズ ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は直後のインタビューで「この結果は、我々のプレーの質を反映していない気がする。

だが、ウェールズにやられてしまった」とした。 日本は前半１０分に自チームのミスからピンチを招きトライを奪われると、１３分にも失点。 前半を０―２６のビハインドで折り返し、後半こそ連続トライなどで一矢報いたが、計６トライを献上したウェールズに完敗。 秋の同選手権は４連敗とし、通算１勝６敗で終えた。

Advertisement

場内でのインタビューで、選手層の厚みについて問われたジョーンズＨＣ。