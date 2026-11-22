くりぃむしちゅー上田晋也ら"上田一家"が帰還、日曜特別編で働く車や富士山最遠地点を検証。専門家の協力を得た現地調査の結末とメンバーの反応を詳報。

くりぃむしちゅー の 上田晋也 を筆頭とする"上田一家"が、日曜日のバラエティ番組枠に帰還する。『土曜くりぃむ雑学』のレギュラー放送を経て、今回は特別編として『 日曜くりぃむ雑学 』の名義で放送される。自由奔放な長男・有田哲平や母・ 八木亜希子 、次男・えなりかずき、三男・ふくらP（QuizKnock）、長女の婿・宇治原史規（ ロザン ）、その弟・増田貴久（ NEWS ）、姪の森泉、そして執事役の弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）という個性豊かなメンバーが一堂に会す。

穴埋めクイズと短尺雑学のテンポ

番組前半では、「穴埋めショート雑学」と題された短いテンポのクイズコーナーが展開される。卵のMサイズとLサイズで同じもの、アスパラガスの種類、世界で日本が持つ優位なもの、日本で初めて飛行機が飛んだ場所といった、身の回りの疑問に迫る問題が続々と出題される。スタジオでは増田貴久が正解して「初めて仕事しました！」と笑顔を見せたり、森泉が難問を解いて上田から「賢くなったな」と絶賛されたりする様子が描かれる。

Also read いつか天使になりたい悪魔 Vsinger & クリエイター「あかつき るき」が登場！AWA公式キュレーターChumuNoteによる音楽番組『ChumuMate』第27回開催

秘話披露と家族特有の雑学談

博識なメンバーが独自の見解や新知識を語り合う"雑学談"では、NEWSの代表曲「チャンカパーナ」に関する秘話が明かされる。増田貴久はNEWSのメンバーとしても活躍しており、音楽的な背景や制作エピソードに触れることで、番組の話題の引き出しを広げている。このように、単なる知識の披露だけでなく、家族間の絆や過去の交流を背景にした対話が、視聴者に深い印象を残す要素となっている。

富士山最遠地点の徹底検証

番組独自の調査による「シン雑学」コーナーでは、「日本で最も遠くに富士山が見える建物」の徹底検証が行われる。部屋の中から富士山を見られることが至高の幸せであるというテーマのもと、各分野の専門家の協力を得て探索チームが結成された。東西南北それぞれの地へ飛び、現地調査を実施するという過酷な試みに、上田晋也や有田哲平も興味津々でVTRを見守っている。

Advertisement

衛星データ活用と感動の結末

衛星データをもとに作成された「富士山が見える場所マップ」を頼りに、まずは最北の県へと向かい、道なき道を進んだ山小屋からの視認性を検証する。さらに東・西・南の各地へも労力を惜しまず挑んだ結果、予想外の結末が待っていた。遠くにそびえる富士山の絶景に触れ、八木亜希子は「富士山って高いんだね、やっぱり」と感慨深げであり、上田晋也も「すごいね…」と感動の声を上げた。どの建物が最も距離が離れていたかは、番組内で明らかにされる。

足で稼ぐ雑学の価値と今後の展望

現在『土曜くりぃむ雑学』としてレギュラー化しているが、もともと『日曜くりぃむ雑学』として始まった経緯があり、今回は特別編として日曜日に戻ることとなった。今後は「エベレストが一番遠くから見える国はどこ？」といった調査テーマも検討されており、実際に現地に行ってみてこそ発見があるという姿勢が貫かれている。ネットやデジタルの時代において、あえて労力をかける"足で稼ぐ雑学"がこの番組の強みであり、生活に豊かさをもたらす知識として定着しつつある。