日大藤沢が桐光学園を破り2大会連続9度目の全国大会出場を果たす

日大藤沢が桐光学園を1-0で破り、12月28日開幕の全国大会へ2大会連続9度目の出場を決めた。中村龍剛主将のゴールが準優勝を決め、父・中村憲剛氏に見守られながら連覇の切符を掴んだ瞬間を詳細に伝える。

日大藤沢 高等学校サッカー部は、 桐光学園 高等学校を1対0で破り、来年12月28日に開幕する 全国高等学校サッカー選手権 大会への出場権を獲得した。これは同校にとって2大会連続、通算で9度目の全国大会出場となる快挙である。試合の鍵を握ったのは、主将を務める3年生のMF 中村龍剛 選手であり、彼がボランチで先発出場し、試合終了間際に決勝点を奪うことでチームを頂点へと導いた。

父の中村憲剛が見守る中での主将としての勝利

試合の展開は前半12分に大きく動いた。ボールがゴールラインを割れて日大藤沢がコーナーキックのチャンスを得ると、キッカーを務めた中村龍剛選手は右のコーナーフラッグへ移動した。彼は右足で低弾道のキックを放ち、これをDF富田周平選手がダイレクトで合わせて先制点を挙げた。このゴールがその後も決まることなく、準優勝が決める決勝点となった。

Also read 米農家、今度はコーヒー豆を栽培するってよ。リアル米農家が体験してみた『Farming Simulator 25』DLC「Beans & Alpacas Expansion」プレイレポ

中村龍剛選手は、父でJ1川崎フロンターレで長年活躍した元日本代表MFの中村憲剛氏が履いていたことで知られる桜色の靴を履き、スタンドで見守る父のもとで、2大会連続となる全国への切符を掴み取った。試合後のインタビューで、中村選手は「もう、最高の一言につきる」と喜びをかみしめ、連覇の達成感を語った。

キッカー失格発言をバネにした逆境からの反撃

しかし、この勝利は容易なものではなかった。選手権前の練習では、中村選手のセットプレーキックの精度に課題が見え、試合終盤にかけてその質が落ち込む傾向があった。昨年からセットプレーのキッカーを務めてきた中村選手だったが、今大会前には佐藤輝勝監督から「キッカー失格」と厳しい指摘を受け、選手権大会では中村以外の選手がキッカーを務めることが決定していた。

Advertisement

佐藤監督はキッカーを交代させる意向を示したが、中村選手はその状況に落ち込むことなく、むしろ自らを発奮させるエネルギーへと変換した。監督が自分を乗せるのが上手い人物だと捉え、「やってやろうという野心とキックの質を両方求められた」と振り返る。県大会初戦直前のプリンスリーグ西武台戦（1対0）でアシストを決めてからは、好パフォーマンスを続け、キッカーの座を自ら奪還することに成功した。

この変化には食事トレーニングの成果も大きかった。昨年から体重が3キロほど増加し、身体能力を向上させた。また、右膝の内側側副靱帯のケガは完治しておらず、決して万全な状態ではないにもかかわらず、主将として再びチームを全国へ導くという重責を全うした。試合終了の笛がなると、中村選手は両膝を地面につけて雄たけびを上げ、両手でガッツポーズを取り、感極まりながらピッチに顔をうずめた。

過去の敗戦を糧に求めた日本一と次のステップ

中村選手は、夏以降、インターハイで桐光学園に負けたことから「俺たちにはもう後がない」と焦燥感を抱えて過ごしてきたという。主将としての重みもありながら、去年以上に自チームで神奈川県の頂点を取ったという実感が湧いてきたと明かした。桐光学園に勝てたことで、チームメイトたちも泣いていたという。これは、これまで頑張って来た結果であると胸を張って語った。

前回大会では日大藤沢は8強で終わった。全3試合に出場した中村選手だったが、チームは優勝した神村学園に準々決勝で敗れ、あと一歩で国立競技場への出場権を逃していた。今回も前回同様、「日本一」を目標に掲げている。中村選手は「今日の試合じゃ絶対ダメ。もっと自分たちの日藤サッカーを突き詰めて、個人としてもチームを勝たせられるプレーをしたい」と次の目標を強く表明了した。

Advertisement

父と同じ背番号14を着けて、再び全国の舞台へ戻る準備が整った。チーム一丸で死ぬ気でもぎ取った勝利は、日大藤沢サッカー部の新たな歴史を刻むものとなった。今後、チームは12月28日開幕の全国大会に向けて、さらに高いレベルのプレーを目指して練習を重ねていく予定である。