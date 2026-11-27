日向坂46の上村ひのインフルエンザ感染に伴い、11月28日のライブおよび生配信、11月30日の公開収録に出場停止。体調回復まで療養に専念する。

アイドルグループ 日向坂46 のメンバーである 上村ひの は、自身のブログに「療養のお知らせ」と題した記事を公開し、 インフルエンザ に感染したことを明らかにした。この体調不良により、複数のスケジュール調整を余儀なくされている状況である。

具体的には、明日の11月28日に開催予定のライブイベント「GIFT～Girls Idol Festival Tokyo～」への出演を見送る。さらに、同日の20時より日向坂46の公式YouTubeチャンネルで配信を予定していた「クリスマスまで待ちきれない！ひなくりに来てくれた皆も、これから来てくれるあなたも絶対観てね生配信」への参加も不可能となった。これらの決定は、感染拡大防止と本人の健康回復を最優先した判断に基づくものである。

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感染確認とイベント出演停止の詳細

上村ひのは、11月28日開催のライブと生配信に加えて、11月30日に予定されている文化放送のラジオ番組『日向坂46の『ひ』』の公開収録への出席も取りやめることを伝えた。関係者およびファンに対して多大なるご迷惑をおかけしたことを深く謝罪している。イベントによっては出演メンバーの変更が生じる可能性もあると説明し、関係各所への配慮を忘れない姿勢を示した。

現在の症状については、数ヶ月前にインフルエンザの予防接種を受けていたことが功を奏し、比較的軽減されているという。医療機関での検査が完了し、待合室で待機している間も、頭をよぎったのはファンや関係者への申し訳なさだったと明かしている。しかし、現状では決められた期間療養に専念し、活動復帰に向けて回復に努める必要があると結論づけている。

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ファンへの謝罪と活動再開への決意

上村ひのは、ファンに対して強い後悔と感謝の言葉を寄せた。遠方からお越しくださる方々や、グッズを購入してくださるファン、当日着る服を準備してくださるなどの配慮に対して、「チャンスは決して無限にある訳じゃなくて、1日1日が貴重だと感じている」と語った。今回の件がきっかけとなり、イベントの機会がいかに大切にされているかを再認識させられたと猛省している。

本人は直接行くことが叶わないものの、その分までイベントや生配信を盛り上げてほしいとファンに呼び掛けている。療養期間中はアイドルとしての在り方について深く考え直し、皆様の存在への感謝やいただいたお仕事への恩義を胸に刻んで過ごしたいと記した。復帰後は、これまで以上に体調の変化に気を配りながら活動に取り組む姿勢を約束している。

今後の復帰スケジュールとファンへのメッセージ

現在のところ、具体的な活動再開の日程や復帰日についての言及はなされていない。上村ひのは、まずは体調が完全に回復することを第一目標とし、その過程で自身を振り返り、再びステージに立つ準備を整える意向である。ファンからの暖かい励ましや応援メッセージが、療養中の精神的支えとなっている可能性がある。

グループ全体としては、メンバー欠席によるスケジュールの再編が必要となる。関係者は上村ひのの早期回復を願い、代替措置や今後の対応について調整を進めていると見られる。ファンにとっては残念な事態であるが、無理をせずじっくりと休養をとる姿勢を支持する声が予想される。上村ひのからの最後のアピールとして、「今後ともグループの応援をよろしくお願いいたします」と締めくくられている。