アイドルグループ・日向坂46の冠バラエティー番組『日向坂で会いましょう』（毎週日曜 深1：20／テレ東系）のスピンオフ番組『まだまだ！日向坂で会いましょう』の第20回（本編＃389）が、Lemino…

※写真クリックで拡大表示しますアイドルグループ・日向坂46の冠バラエティー番組『日向坂で会いましょう』（毎週日曜 深1：20／テレ東系）のスピンオフ番組『まだまだ！ 日向坂で会いましょう』の第20回（本編＃389）が、Leminoで配信された。

以下、ネタバレを含みます。 同番組は、このために撮り下ろした企画や本編で紹介しきれなかったエピソードを届けるバラエティー。 今回は、本編で当初1週分の予定が急きょ2週分に拡大するほどの大盛り上がりを見せた企画【時は来た！ それだけだ 今こそプロレスを学ぼう!!

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】から、再びタッグマッチが行われた。 前回に引き続き、上村ひなのによる選手入場コールを受け、それぞれが命名したタッグチーム名を呼ばれてメンバーたちが登場。 森本茉莉＆平尾帆夏の「笑い柱」、髙橋未来虹＆正源司陽子の「激辛シスターズ」略して“激辛”の2組が激突した。 今回は3ラウンド形式の「元気があれば何でもできる！