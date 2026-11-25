宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、月極域探査機「LUPEX」（ルペックス）をインドと共同開発し、2028年度の打

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、月極域探査機「LUPEX」（ルペックス）をインドと共同開発し、2028年度の打ち上げを目指している。25日、探査機に搭載する月面探査車の試験機が動く様子を初公開した。

水が氷の状態で存在するとされる月の南極域を調査し、月面での資源開発の道筋を開くことを目指す。 日印は16年に宇宙分野での協力覚書を締結。 ルペックスの着陸機はインド宇宙研究機構（ISRO）が、探査車はJAXAが開発する。 米欧も観測機器を提供する。

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日本の総予算は376億円。 日本の基幹ロケット「H3」で打ち上げ、月面で約100日間、探査する計画だ。 試験機はJAXAの調布航空宇宙センターで公開された。 車輪の代わりに帯状のベルト「クローラー」を備えた探査車は、月面の岩やクレーターを模した試験場の凹凸を、ベルトを回転させながら乗り越えていった。27年にはインドに輸送されるという。

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南極域は太陽高度が低いため、クレーターなどに日の当たらない「永久影」があり、氷が存在しているとみられる。 月面の水資源は水素と酸素に分解することで燃料などとして活用が期待され、南極域は月面基地の有力候補とされている。 星野健・プロジェクトマネジャーは「水があるところと（発電のために）日当たりの良い場所が隣接しているので、そういう場所を確保し、持続的な探査につなげたい。 将来的には月面で宇宙機に燃料を提供できれば」と話した。 【木許はるみ】