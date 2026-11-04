日化産業が銀座ヤマハホールでクリスマスコンサートを開催

日化産業株式会社音楽事業部は12月25日、銀座・ヤマハホールにて「RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2026」を開催。自然と命をテーマにプロと子供たちが共演する.

日化産業株式会社 音楽事業部は、2026年12月25日金曜日に 銀座・ヤマハホール において特別音楽イベントを開催すると発表した。この公演は「 RAINBOW CLASSIC Christmas Concert 2026 ～自然・いのち・光～」と題され、クラシックからポピュラーまで幅広いジャンルの楽曲が演奏される予定だ。会場となる 銀座・ヤマハホール は、豊かな響きを持つ木造の空間として知られており、この日のために選定された。

四重奏による多彩なプログラム構成

ソプラノ歌手、ヴァイオリニスト、チェロ奏者、そしてピアニストという4人の演奏家がステージに立つ。彼らは二部構成で曲を披露し、第1部では「アヴェ・マリア」「もみの木」「無伴奏チェロ組曲」「美しきロスマリン」「宝石の歌」などのクラシックの名曲を演奏する。声と楽器それぞれの音色の魅力を最大限に引き出す編成となっている。

Also read 「社長が犯人と同じ舞台に」 有識者が指摘するGMO「統治不全の深層」

第2部のタイトルは「いのちと光のクリスマス」であり、ディズニー映画『ポカホンタス』の主題歌「カラー・オブ・ザ・ウィンド」やミュージカル『レ・ミゼラブル』より「夢やぶれて」などが取り上げられる。さらに「いのちの歌」や「生命の奇跡」といったテーマ性の高い曲に加え、「ホワイト・クリスマス」「くるみ割り人形メドレー」「クリスマス・フェスティバル」など家族連れにも親しみやすい作品が盛り込まれている。

震災経験者が描く音楽の原点と理念

本シリーズは2015年に日化産業株式会社音楽事業部を立ち上げたピアニストの湯川真由氏によって企画されている。彼女は10歳の時に阪神・淡路大震災を経験しており、自宅や家族は無事だったものの、近くで住宅が倒壊し同級生を亡くした悲劇を目の当たりにしている。その際、母に対して「音楽でみんなの心を少しでも元気にできたらいいのに」と語っていたという。

Advertisement

たった一本道が違うだけで生死が決まる出来事に対し、なぜ自分が生き延びたのかという問いと、生きて何をなすべきかという祈りが、彼女の活動の根源にある。今年世界各地で自然災害が多発している現状を受け、彼女はこの原点に立ち返り、今回のコンサートテーマを「自然・いのち・光」と設定した。自然の恵みや厳しさ、そして生命の尊さを改めて考える機会を提供したいとの意図だ。

湯川氏は来場者に対し、音楽の専門知識の有無や他人と同じ感情を抱く必要はないと述べている。重要なのは自分自身の感覚に出会い、一人ひとりが自由に音楽と共鳴することである。今ここに存在していることへの感謝と奇跡を、音を通じて共有する時間を届けたいと強調している。誰しもが自分の感性で演奏に触れられる環境を整えることが目標だ。

次世代育成と歴史的ホールでの共演

関西と関東から選ばれた子どもたちが、一部の曲でプロの演奏家と同一舞台で演奏する。コンクールの結果や技術レベルに関わらず、より多くの児童が本格的なホールで「本物」の音楽体験をし、挑戦できる機会の拡大を重視している。リハーサルを通じてプロと向き合う経験が、子供たちの自信となり次の一歩につながると期待されている。

使用されるピアノはウィーン生まれの名器ベーゼンドルファーであり、高品質な音色を保証する。会場の銀座・ヤマハホールは1953年に誕生し2010年にリニューアルされた施設で、客席数は333席である。壁や床、客席には楽器にも使われる木材が用いられ、ホールそのものを一つの楽器として設計されている。この温もりある響きの中で、クリスマスの午後を特別な時間として過ごすことができる。