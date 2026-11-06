日ノ本のカバネ蔓延と駿城による生存戦略

鋼鉄の心臓を持つ不死の怪物カバネが世界を覆う中、極東の島国日ノ本の人々は装甲蒸気機関車駿城と砦の駅を用いて生き延びている。製鉄の町顕金駅で活躍する少年生駒の物語の背景。

世界中に産業革命の波が押し寄せ、社会が近世から近代へ移行しようとしていた時代、突如として不死の怪物が現れた。これらの生物は鋼鉄の皮膜に覆われた心臓を持つため、その心臓を撃ち抜かない限り滅びることがない。また、これらに噛まれた者は一度死んだ後に蘇り、再び人間を襲う性質を持っていた。これらは後に カバネ と呼ばれることになり、爆発的に増殖して全世界を覆い尽くしていった。

極東の島国における砦と蒸気機関車の役割

極東の島国である日ノ本の人々は、このカバネの脅威に対抗するために各地に「駅」と呼ばれる砦を築いた。人々はその駅の中に閉じ籠もることで、なんとか生き延びていた。駅を行き来ができるのは、分厚い装甲が施された装甲蒸気機関車、通称駿城のみであった。互いの駅はそれぞれの生産物を融通し合うことで、生活を保っていた。

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製鉄と蒸気機関の生産をなりわいとする顕金駅に暮らす蒸気鍛冶の少年、生駒。彼はカバネを倒すために独自の武器「ツラヌキ筒」を開発し、その完成を待っていた。生駒はいつか自分の力を発揮できる日が来るのを待ち望みながら、日々の鍛冶業に励んでいた。顕金駅における彼の地位は、技術者としての確かな実績に基づいていた。

甲鉄城の到着と奇妙な少女の存在

そんなある日、前線をくぐり抜けて駿城の一つである甲鉄城が顕金駅にやってきた。甲鉄城の到着は、駅に住む人々にとって大きな出来事であり、物資の流入と情報交換の機会となった。生駒は車両の清掃整備に駆り出されることになり、その作業に従事していた。この時、彼はある不思議な少女を目撃した。

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その少女は、義務であるカバネ検閲を免除されるという特権を持っていた。これは通常考えられないことであり、彼女の存在には何か秘密がある可能性を示唆していた。生駒はその光景に強い違和感を覚え、彼女の正体に興味を抱くことになった。甲鉄城の乗客たちの中にも、同様に不自然な動きを見せる者はいないか、生駒は警戒を強めていた。

顕金駅における生駒の未来への期待

顕金駅での生活は、カバネの脅威が存在する中で安定していたとはいえ、決して平穏というわけではありません。人々は常に襲撃の可能性を心配しながら、互いの協力によって生計を立てていた。生駒にとって、甲鉄城の到着は単なる物資の到着ではなく、自身の武器「ツラヌキ筒」を試す機会となる可能性を秘めていた。

彼は長年をかけてこの武器を磨き上げてきた。カバネの鋼鉄の心臓を貫くことができるかどうかは、彼の技術と経験に懸かっていた。甲鉄城から降り立つ人々や、城が運んできた情報から、彼は新たな課題や机遇を見出そうとしていた。彼の視線は、免検された少女や甲鉄城の奥へと注がれていた。

その夜、生駒は無名のカバネへの抵抗力を持つ少女の正体を暴くべく、動き始めた。顕金駅の静けさを破るような出来事が起きる兆しが見え始めていた。生駒の持つツラヌキ筒と、少女の秘められた力。この二つが交わることで、日ノ本の状況は大きく変わるであろう。生駒は覚悟を決め、彼女を追うことを選択したのであった。