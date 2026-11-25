日本テレビ系では12月31日の大みそかに、豪華MC陣がタッグを組む2つの大型特別番組を連続放送。午後6時からは千鳥（大悟、ノブ）と渡辺直美がMCを務める『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術…

12月31日放送（左から）『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』、『年末大富豪バトル』（C）日本テレビ 日本テレビ系では12月31日の大みそかに、豪華MC陣がタッグを組む2つの大型特別番組を連続放送。

午後6時からは千鳥（大悟、ノブ）と渡辺直美がMCを務める『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』（後6：00〜9：00）、続く午後9時からは麒麟・川島明がMCを務める『年末大富豪バトル』（後9：00〜11：45）を放送する。 『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』では、MC千鳥と渡辺直美が主催する“闇の美術館”を舞台に、芸能人やセレブが愛した豪華なお宝を俳優チームや芸人チームが狙うドッキリアクションゲームを展開。

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各チームのステージでは、潜入ドラマから体当たりミッションまで、予測不能な仕掛けの中で、筋書きのない友情と裏切りのドキュメントが3時間にわたり繰り広げられる。 MCに抜てきされた大悟は、「同じ劇場からスタートした麒麟の川島さんと、こうして大みそかの特番で並べるのも感慨深いです。 そして、普段ニューヨークにいる（渡辺）直美と一緒にできるのも楽しみです」と喜びをあらわに。 一方、渡辺も「私も少しだけニューヨークのエッセンスを足せれるように頑張ります！

（笑）そのまま川島さんに華麗なバトンタッチできるよう張り切っていきます!! 」と意気込みを明かした。 さらに、お宝を盗む同番組にちなみ「盗んででもほしいもの」も質問。 千鳥＆渡辺は満場一致で「視聴率」と回答し、「大みそかの裏番組からごっそり視聴率を奪い取り、後の時間帯を担当する川島さんへ最高の数字でバトンを渡したいです」と笑顔で語った。

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川島がMCを務める『年末大富豪バトル』では、国民的トランプゲーム「大富豪」を舞台にした心理バトルが開幕。 プレイヤーはわずか3人という少人数戦で、俳優やアスリート、芸人らが賞金を懸けて真剣勝負を繰り広げる。 ■千鳥・大悟大みそか特番のMCを務めさせていただけるのは光栄ですし、うれしいです。 同じ劇場からスタートした麒麟の川島さんと、こうして大みそかの特番で並べるのも感慨深いです。

そして、普段ニューヨークにいる（渡辺）直美と一緒にできるのも楽しみです。 こういう大舞台で年に1回でも一緒にやれるようになったらいいなと思います。 今回はいつものにぎやかな感じだけでなく、気合の入った勝負の番組です（笑）ドラマあり、バラエティーあり、ドッキリありと、日テレが本気で作り込んだ仕掛けを僕らも一緒に楽しみたいと思います。 狙うお宝は「大視聴率」です（笑）紅白をはじめ強力な裏番組ばかりですが、バトンミスすることなくしっかり数字を奪い取って、川島さんへつなぎます。

ぜひご家族でお楽しみください。 大みそか特番のMCを務めさせていただき、本当にありがたいです。 カメラの向こうに日本テレビの制作陣が総出で集まっていて、まさに“日テレの粋を集めた集大成”とも言える番組になっています（笑）芸人が集まってワイワイごまかすような番組ではなく、しっかりとしたテーマと「センスの勝負」に挑む番組です。 渡辺直美とのタッグも、ただ仲が良いからではなく「絶対にこの2組じゃないとダメだ」という才能のぶつかり合いで実現しました。

豪華なゲストの皆さんへの仕掛けも見どころで、ただスタジオでモニタリングするだけの番組ではありません（笑）