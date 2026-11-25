iceberg theory holdings 株式会社商業施設5フロア・4,000平方メートル を1日でスキャン。JAPAN BUILD TOKYOで、現況図の作成から改修案・テナント募集用CGまでの活用例を紹介…

3D現地調査代行サービス「現チョク」の専門スタッフが建物内を歩き、複数の方向から連続して撮影します。 設備とその周囲を一緒に記録し、個別の写真では生じやすい撮影漏れを抑えます。

オーナーや設計者、施工会社は共有URLから撮影範囲を確認できます。 平面図や天井伏図、3D CADデータ、BIMモデルも、用途に応じた範囲・形式で作成します。 この商業施設では、リニューアルに向けて区画の再編と消防設備の更新を計画していました。 区画や設備の配置が複雑で、手作業で一つずつ採寸し、記録するには時間がかかります。

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施設が稼働中で現地調査に充てられる時間も限られていたため、施設側はスペースラボに3Dスキャンによる現況調査を依頼しました。 スペースラボは5フロア、計4,000平方メートル を1日でスキャンしました。 撮影の2営業日後には、施設の担当者が各フロアの現況をWebビューワーで確認できるようになりました。 現況図面の作成には約1か月を要しました。

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改修した場合の姿を描き、テナント募集の広告へ 現況図をもとに、飲食店や物販店を入れた場合のレイアウトや内装の初期案をAIも活用して検討します。 スペースラボの制作スタッフが物件条件と用途に合わせて調整し、改修の検討や、募集ページ・広告・仲介会社の提案資料に使えるイメージパース（完成予想CG）に仕上げます。