築300年超の古民家で五感を整える、奈良・宇陀の“薬草リトリート”の宿

宇陀市は奈良県の北東部に位置しています。 大阪市・京都市・名古屋市などの都市部からもアクセスしやすい距離にありながら、“薬草のまち”として知られる豊かな自然が広がっており、「うだ薬湯の宿 やたきや」から見渡す自然の美しさには、きっと誰もが癒やされることでしょう。

畑や田んぼ、鎮守の森が見え、遠くに山々が連なり季節の風が通り抜けます。 ついさっきまで都会にいたはずなのに、何十年も前にタイムスリップしたのかと思うような、不思議な感動が味わえます。 里山に包まれた敷地内には、一息つける休憩スポットが点在しています。 今ここにある自然を眺め、草の匂いや穏やかな風に触れてください。

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切り株の腰掛けやデッキチェア、ハンモックなどで寛ぎ、思い思いの時を過ごせます。 宿を囲むランドスケープを、自然との触れ合いが愉しめる場所としてデザインいたしました。 周辺は4つのゾーンで成り立ちます。 まず、「めいそうの森」は母屋の北東に位置する針葉樹林で、心地良い日陰に落ち葉や苔（こけ）が広がる静かな場所。